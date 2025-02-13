Mash: у актера Олега Меньшикова обнаружили рак

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У актера Олега Меньшикова нашли онкологию, заявил Mash
У актера Олега Меньшикова нашли онкологию, заявил Mash Фото:

У народного артиста РФ Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание. Сейчас актер проходит курс спецтерапии, пишет telegram-канал Mash. 

«У Олега Меньшикова диагностировали онкологию», — говорится в публикации. Там же отметили, что народный артист уже проходит курс специализированной терапии.

Ранее светские обозреватели заметили значительные изменения во внешности Меньшикова. Среди них было: резкое похудение и выпадение волос.

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У народного артиста РФ Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание. Сейчас актер проходит курс спецтерапии, пишет telegram-канал Mash.  «У Олега Меньшикова диагностировали онкологию», — говорится в публикации. Там же отметили, что народный артист уже проходит курс специализированной терапии. Ранее светские обозреватели заметили значительные изменения во внешности Меньшикова. Среди них было: резкое похудение и выпадение волос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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