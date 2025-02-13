Mash: у актера Олега Меньшикова обнаружили рак

У актера Олега Меньшикова нашли онкологию, заявил Mash
У народного артиста РФ Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание. Сейчас актер проходит курс спецтерапии, пишет telegram-канал Mash.
«У Олега Меньшикова диагностировали онкологию», — говорится в публикации. Там же отметили, что народный артист уже проходит курс специализированной терапии.
Ранее светские обозреватели заметили значительные изменения во внешности Меньшикова. Среди них было: резкое похудение и выпадение волос.
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