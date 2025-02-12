12 февраля 2025

Спасатели сообщили о судьбе потерявшегося в тундре ЯНАО мужчины

Мужчину, заблудившегося в метель в тундре ЯНАО, нашли местные жители
© Служба новостей «URA.RU»
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Потерявшегося в ямальской тундре мужчину нашли местные жители (архивное фото)
Потерявшегося в ямальской тундре мужчину нашли местные жители (архивное фото) Фото:

В ЯНАО нашли мужчину, который 7 февраля выехал из Яр-Сале и заблудился. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента гражданской защиты (ДГЗ).

«Мужчина, который 7 февраля выехал на снегоходе из села Яр-Сале в сторону села Новый Порт, найден местным населением. В медицинской помощи не нуждается, доставлен в Новый Порт», — сообщили в пресс-службе ДГЗ корреспонденту агентства.

Его нашли к вечеру 9 февраля. В поисково-спасательной операции принимали участие сотрудники отряда «Ямалспас».

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В ЯНАО нашли мужчину, который 7 февраля выехал из Яр-Сале и заблудился. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента гражданской защиты (ДГЗ). «Мужчина, который 7 февраля выехал на снегоходе из села Яр-Сале в сторону села Новый Порт, найден местным населением. В медицинской помощи не нуждается, доставлен в Новый Порт», — сообщили в пресс-службе ДГЗ корреспонденту агентства. Его нашли к вечеру 9 февраля. В поисково-спасательной операции принимали участие сотрудники отряда «Ямалспас».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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