Спасатели сообщили о судьбе потерявшегося в тундре ЯНАО мужчины

Потерявшегося в ямальской тундре мужчину нашли местные жители (архивное фото)
В ЯНАО нашли мужчину, который 7 февраля выехал из Яр-Сале и заблудился. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента гражданской защиты (ДГЗ).
«Мужчина, который 7 февраля выехал на снегоходе из села Яр-Сале в сторону села Новый Порт, найден местным населением. В медицинской помощи не нуждается, доставлен в Новый Порт», — сообщили в пресс-службе ДГЗ корреспонденту агентства.
Его нашли к вечеру 9 февраля. В поисково-спасательной операции принимали участие сотрудники отряда «Ямалспас».
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