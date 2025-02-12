Управляющая компания 15 домов в Пермском крае лишилась лицензии

Жильцам 15 домов потребуется выбрать новый способ управления
В Пермском крае лишили лицензии компанию «Солнечный двор». Она управляет 14 многоквартирными домами в Чусовском округе и одним в Перми.
«12 февраля 2025 года Инспекция прекратила действие лицензии ООО „Солнечный двор“ на управление многоквартирными домами. Компания добровольно подала заявление», — говорится на сайте ведомства.
Дома исключат из реестра лицензий. Однако ООО «Солнечный двор» требуется исполнять свои обязанности, пока жильцы не выберут способ управления.
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