12 февраля 2025

Управляющая компания 15 домов в Пермском крае лишилась лицензии

© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцам 15 домов потребуется выбрать новый способ управления
Жильцам 15 домов потребуется выбрать новый способ управления Фото:

В Пермском крае лишили лицензии компанию «Солнечный двор». Она управляет 14 многоквартирными домами в Чусовском округе и одним в Перми.

«12 февраля 2025 года Инспекция прекратила действие лицензии ООО „Солнечный двор“ на управление многоквартирными домами. Компания добровольно подала заявление», — говорится на сайте ведомства.

Дома исключат из реестра лицензий. Однако ООО «Солнечный двор» требуется исполнять свои обязанности, пока жильцы не выберут способ управления.

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В Пермском крае лишили лицензии компанию «Солнечный двор». Она управляет 14 многоквартирными домами в Чусовском округе и одним в Перми. «12 февраля 2025 года Инспекция прекратила действие лицензии ООО „Солнечный двор“ на управление многоквартирными домами. Компания добровольно подала заявление», — говорится на сайте ведомства. Дома исключат из реестра лицензий. Однако ООО «Солнечный двор» требуется исполнять свои обязанности, пока жильцы не выберут способ управления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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