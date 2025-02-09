ХМАО и ЯНАО свяжет воздушное сообщение

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Сроки начала авиасообщения между Ямалом и Югрой не уточняются
Сроки начала авиасообщения между Ямалом и Югрой не уточняются Фото:

Два северных региона — Ямал и Югру, в будущем свяжет авиасообщение. О планах сообщил глава Югры Руслан Кухарук.

«В нашем округе воздушный транспорт — это не просто удобство, а настоящая необходимость. В перспективе — открытие воздушного моста между Югрой и Ямалом», — поделился Кухарук в своем telegram-канале. Сроки появления авиамаршрутов между регионами не уточнялись.

Заявление губернатор округа сделал в день работников гражданской авиации. Он отметил, что с начала года в округе уже в три раза вырос перечень льготных направлений в Тюмень из Ханты-Мансийска, Урая, Когалыма, Кондинского, Советского, Нягани, Березово, Игрима и Белоярского. Помимо этого, ведутся работы по модернизации аэропорта в Нижневартовске и выполняется капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы в Березово.

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Два северных региона — Ямал и Югру, в будущем свяжет авиасообщение. О планах сообщил глава Югры Руслан Кухарук. «В нашем округе воздушный транспорт — это не просто удобство, а настоящая необходимость. В перспективе — открытие воздушного моста между Югрой и Ямалом», — поделился Кухарук в своем telegram-канале. Сроки появления авиамаршрутов между регионами не уточнялись. Заявление губернатор округа сделал в день работников гражданской авиации. Он отметил, что с начала года в округе уже в три раза вырос перечень льготных направлений в Тюмень из Ханты-Мансийска, Урая, Когалыма, Кондинского, Советского, Нягани, Березово, Игрима и Белоярского. Помимо этого, ведутся работы по модернизации аэропорта в Нижневартовске и выполняется капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы в Березово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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