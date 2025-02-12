ЕДДС Соликамска прокомментировала ЧП в шахте «Уралкалия»

В шахте произошло отслоение породы
новость из сюжетаЧП на шахте «Уралкалия» в Соликамске
В Соликамске в шахте «Уралкалия» произошло отслоение породы. Об этом URA.RU сообщила заместитель руководителя Единой дежурно-диспетчерской службы по Соликамскому округу Алена Максимцова.
«В районе 10:00 на пульт дежурного поступило сообщение об отслоении породы в шахте. Никакого обрушения породы нет», — сообщили в ЕДДС.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Соликамске в шахте ПАО «Уралкалий» произошло ЧП. По предварительной информации, под завалами находятся два человека.
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