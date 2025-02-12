12 февраля 2025

ЕДДС Соликамска прокомментировала ЧП в шахте «Уралкалия»

В шахте «Уралкалия» в Соликамске произошло отслоение породы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В шахте произошло отслоение породы
В шахте произошло отслоение породы Фото:
новость из сюжета
ЧП на шахте «Уралкалия» в Соликамске

В Соликамске в шахте «Уралкалия» произошло отслоение породы. Об этом URA.RU сообщила заместитель руководителя Единой дежурно-диспетчерской службы по Соликамскому округу Алена Максимцова.

«В районе 10:00 на пульт дежурного поступило сообщение об отслоении породы в шахте. Никакого обрушения породы нет», — сообщили в ЕДДС.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Соликамске в шахте ПАО «Уралкалий» произошло ЧП. По предварительной информации, под завалами находятся два человека.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Соликамске в шахте «Уралкалия» произошло отслоение породы. Об этом URA.RU сообщила заместитель руководителя Единой дежурно-диспетчерской службы по Соликамскому округу Алена Максимцова. «В районе 10:00 на пульт дежурного поступило сообщение об отслоении породы в шахте. Никакого обрушения породы нет», — сообщили в ЕДДС. Ранее URA.RU рассказывало, что в Соликамске в шахте ПАО «Уралкалий» произошло ЧП. По предварительной информации, под завалами находятся два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...