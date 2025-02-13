Shot: в Новгородской области ВСУ стремились сорвать транспортировку нефти

ВСУ предприняли попытку сорвать транспортировку нефти в Новгородской области. Утром 13 февраля над распределительной станцией «Транснефть Балтика» был сбит вражеский БПЛА, утверждает telegram-канал Shot.
«ВСУ пытались атакой БПЛА сорвать транспортировку нефти на территории Новгородской области. Это сырье предназначалось на экспорт», — сообщил telegram-канал Shot. Там же отметили, что для атаки на экспортное сырье ВСУ использовали дрон типа «Лютый», который был начинен кумулятивным зарядом КЗ-6. Кумулятивный заряд КЗ-6 специально разработан для того, чтобы эффективнее пробивать толстую броню.
Вражеский БПЛА был сбит утром 13 февраля над распределительной станцией «Транснефть Балтика», что находится в населенном пункте Песь Хвойнинского района. Пострадавших и повреждений нет.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.
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