Shot: в Новгородской области ВСУ стремились сорвать транспортировку нефти

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ВСУ пытались ударить дронами по распределительной станции «Транснефть Балтика» в Новгородской области
ВСУ пытались ударить дронами по распределительной станции «Транснефть Балтика» в Новгородской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ предприняли попытку сорвать транспортировку нефти в Новгородской области. Утром 13 февраля над распределительной станцией «Транснефть Балтика» был сбит вражеский БПЛА, утверждает telegram-канал Shot. 

«ВСУ пытались атакой БПЛА сорвать транспортировку нефти на территории Новгородской области. Это сырье предназначалось на экспорт», — сообщил telegram-канал Shot. Там же отметили, что для атаки на экспортное сырье ВСУ использовали дрон типа «Лютый», который был начинен кумулятивным зарядом КЗ-6. Кумулятивный заряд КЗ-6 специально разработан для того, чтобы эффективнее пробивать толстую броню. 

Вражеский БПЛА был сбит утром 13 февраля над распределительной станцией «Транснефть Балтика», что находится в населенном пункте Песь Хвойнинского района. Пострадавших и повреждений нет.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.

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ВСУ предприняли попытку сорвать транспортировку нефти в Новгородской области. Утром 13 февраля над распределительной станцией «Транснефть Балтика» был сбит вражеский БПЛА, утверждает telegram-канал Shot.  «ВСУ пытались атакой БПЛА сорвать транспортировку нефти на территории Новгородской области. Это сырье предназначалось на экспорт», — сообщил telegram-канал Shot. Там же отметили, что для атаки на экспортное сырье ВСУ использовали дрон типа «Лютый», который был начинен кумулятивным зарядом КЗ-6. Кумулятивный заряд КЗ-6 специально разработан для того, чтобы эффективнее пробивать толстую броню.  Вражеский БПЛА был сбит утром 13 февраля над распределительной станцией «Транснефть Балтика», что находится в населенном пункте Песь Хвойнинского района. Пострадавших и повреждений нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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