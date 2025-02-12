12 февраля 2025

В шахте «Уралкалия» в Соликамске погибли два человека

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ЧП произошло в руднике СКРУ-3
ЧП произошло в руднике СКРУ-3 Фото:
новость из сюжета
ЧП на шахте «Уралкалия» в Соликамске

В шахте ПАО «Уралкалий» в Соликамске погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«В калийной шахте Соликамска при осмотре ствола смертельно травмировались два сотрудника. Выражаю соболезнования семьям погибших работников. Создана комиссия для расследования причин несчастного случая», — написал глава региона.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «Уралкалий», происшествие случилось в 10:00 в руднике СКРУ-3. Два работника погибли из-за отслоения нароста соли от крепи. Производственные объекты работают в обычном режиме. В компании также выразили соболезнования семьям погибших.

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В шахте ПАО «Уралкалий» в Соликамске погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «В калийной шахте Соликамска при осмотре ствола смертельно травмировались два сотрудника. Выражаю соболезнования семьям погибших работников. Создана комиссия для расследования причин несчастного случая», — написал глава региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «Уралкалий», происшествие случилось в 10:00 в руднике СКРУ-3. Два работника погибли из-за отслоения нароста соли от крепи. Производственные объекты работают в обычном режиме. В компании также выразили соболезнования семьям погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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