В шахте «Уралкалия» в Соликамске погибли два человека

В шахте ПАО «Уралкалий» в Соликамске погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
«В калийной шахте Соликамска при осмотре ствола смертельно травмировались два сотрудника. Выражаю соболезнования семьям погибших работников. Создана комиссия для расследования причин несчастного случая», — написал глава региона.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «Уралкалий», происшествие случилось в 10:00 в руднике СКРУ-3. Два работника погибли из-за отслоения нароста соли от крепи. Производственные объекты работают в обычном режиме. В компании также выразили соболезнования семьям погибших.
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