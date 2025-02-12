12 февраля 2025

Свердловчанка исчезла с миллионами, взятыми в долг у родных на казино. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Годовщина фотостудии Rosso. Екатеринбург, казино, доллары
На азартные игры женщина взяла в долг более 5,6 млн рублей Фото:

В Первоуральске 42-летняя местная жительница взяла в долг у родных и знакомых более 5,6 миллиона рублей на азартные игры, но возвращать деньги не стала. Женщину поймали, завели уголовное дело и отправили в колонию, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«С августа 2022-го по апрель 2024-го осужденная, имея увлеченность азартными играми, пользуясь доверительными отношениями со своими знакомыми и родственниками, вводила их в заблуждение и просила у них в долг средства под различными предлогами. Впоследствии деньги не вернула, распорядившись ими по своему усмотрению», — пояснили в ведомстве.

Обманутыми остались 23 человека. Свердловчанку обвинили по второй и третьей частям статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере). Следующие четыре года она проведет в колонии общего режима.

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В Первоуральске 42-летняя местная жительница взяла в долг у родных и знакомых более 5,6 миллиона рублей на азартные игры, но возвращать деньги не стала. Женщину поймали, завели уголовное дело и отправили в колонию, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «С августа 2022-го по апрель 2024-го осужденная, имея увлеченность азартными играми, пользуясь доверительными отношениями со своими знакомыми и родственниками, вводила их в заблуждение и просила у них в долг средства под различными предлогами. Впоследствии деньги не вернула, распорядившись ими по своему усмотрению», — пояснили в ведомстве. Обманутыми остались 23 человека. Свердловчанку обвинили по второй и третьей частям статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере). Следующие четыре года она проведет в колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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