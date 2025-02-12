Свердловчанка исчезла с миллионами, взятыми в долг у родных на казино. Фото

13 февраля 2025 в 12:35 Размер текста - 17 +

На азартные игры женщина взяла в долг более 5,6 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Первоуральске 42-летняя местная жительница взяла в долг у родных и знакомых более 5,6 миллиона рублей на азартные игры, но возвращать деньги не стала. Женщину поймали, завели уголовное дело и отправили в колонию, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «С августа 2022-го по апрель 2024-го осужденная, имея увлеченность азартными играми, пользуясь доверительными отношениями со своими знакомыми и родственниками, вводила их в заблуждение и просила у них в долг средства под различными предлогами. Впоследствии деньги не вернула, распорядившись ими по своему усмотрению», — пояснили в ведомстве. Обманутыми остались 23 человека. Свердловчанку обвинили по второй и третьей частям статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере). Следующие четыре года она проведет в колонии общего режима. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске 42-летняя местная жительница взяла в долг у родных и знакомых более 5,6 миллиона рублей на азартные игры, но возвращать деньги не стала. Женщину поймали, завели уголовное дело и отправили в колонию, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «С августа 2022-го по апрель 2024-го осужденная, имея увлеченность азартными играми, пользуясь доверительными отношениями со своими знакомыми и родственниками, вводила их в заблуждение и просила у них в долг средства под различными предлогами. Впоследствии деньги не вернула, распорядившись ими по своему усмотрению», — пояснили в ведомстве. Обманутыми остались 23 человека. Свердловчанку обвинили по второй и третьей частям статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере). Следующие четыре года она проведет в колонии общего режима.