12 февраля 2025

Прокуратура Соликамска проводит проверку после ЧП в шахте «Уралкалия»

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности на предприятии
Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности на предприятии Фото:
новость из сюжета
ЧП на шахте «Уралкалия» в Соликамске

Соликамская городская прокуратура проводит проверку после ЧП в шахте «Уралкалия». На руднике погибли два сотрудника.

«Соликамская городская прокуратура организовала проверку после происшествия на промышленном предприятии. По предварительным данным, в калийной шахте Соликамска произошло отслоение горной породы, погибли люди. На место ЧП выехал исполняющий обязанности городского прокурора Станислав Курбатов», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края.

В ходе проверки оценят соблюдение компанией требований промышленной безопасности при работах на опасных объектах, правил охраны и условий труда и других мероприятий для сохранения жизни и здоровья сотрудников.

Ранее URA.RU рассказывало, что ЧП произошло в руднике СКРУ-3 в 10:00. Работники получили смертельные травмы при осмотре ствола в результате отслоения нароста соли от крепи.

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Соликамская городская прокуратура проводит проверку после ЧП в шахте «Уралкалия». На руднике погибли два сотрудника. «Соликамская городская прокуратура организовала проверку после происшествия на промышленном предприятии. По предварительным данным, в калийной шахте Соликамска произошло отслоение горной породы, погибли люди. На место ЧП выехал исполняющий обязанности городского прокурора Станислав Курбатов», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края. В ходе проверки оценят соблюдение компанией требований промышленной безопасности при работах на опасных объектах, правил охраны и условий труда и других мероприятий для сохранения жизни и здоровья сотрудников. Ранее URA.RU рассказывало, что ЧП произошло в руднике СКРУ-3 в 10:00. Работники получили смертельные травмы при осмотре ствола в результате отслоения нароста соли от крепи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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