Прокуратура Соликамска проводит проверку после ЧП в шахте «Уралкалия»

Соликамская городская прокуратура проводит проверку после ЧП в шахте «Уралкалия». На руднике погибли два сотрудника.
«Соликамская городская прокуратура организовала проверку после происшествия на промышленном предприятии. По предварительным данным, в калийной шахте Соликамска произошло отслоение горной породы, погибли люди. На место ЧП выехал исполняющий обязанности городского прокурора Станислав Курбатов», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края.
В ходе проверки оценят соблюдение компанией требований промышленной безопасности при работах на опасных объектах, правил охраны и условий труда и других мероприятий для сохранения жизни и здоровья сотрудников.
Ранее URA.RU рассказывало, что ЧП произошло в руднике СКРУ-3 в 10:00. Работники получили смертельные травмы при осмотре ствола в результате отслоения нароста соли от крепи.
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