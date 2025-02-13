Мясопустная родительская суббота 22 февраля: что можно и нельзя делать

Родительские субботы представляют собой особые даты в православном церковном календаре, посвященные молитвам за упокой умерших. В 2025 году верующие проведут семь таких суббот, первая из которых наступит 22 февраля. На какие еще числа приходятся родительские субботы, а также приметы и традиции памятных дней — в материале URA.RU.
Что такое родительская суббота
В православной традиции установлены дни, в которые вспоминают усопших родных и близких. Особая роль отводится так называемым родительским субботам, которые приурочены к ключевым событиям христианского календаря, включая Пасху и Великий Пост.
В эти особенные дни верующие собираются в церквях, чтобы молиться за души усопших, зажигают свечи в их честь и посещают кладбища, чтобы привести в порядок могилы. Важной частью таких молитвенных встреч является молитва не только за ушедших родственников, но и за всех усопших, подчеркивая связь с ними и память.
Когда родительские субботы в 2025 году
Родительские субботы приходятся на:
- 22 февраля Вселенская (Мясопустная) родительская суббота;
- 15, 22, 29 марта (2-я, 3-я и 4-я Седмицы Великого поста);
- 9 мая (День поминовения усопших воинов);
- 29 апреля (Радоница);
- 7 июня (Троицкая родительская суббота);
- 11 сентября (День поминовения православных воинов);
- 1 ноября (Дмитриевская родительская суббота)
Мясопустная родительская суббота
22 февраля 2025 года будет отмечаться Мясопустная родительская суббота — первая в православном церковном календаре. Этот день предшествует началу Великого поста и связан с завершением периода Мясопуста, который служит подготовительным этапом к посту. В народной традиции этот период также известен как последний день, когда разрешено употребление мяса зимой.
После Мясопустной родительской субботы начинается неделя Масленицы, которая продолжается до начала Великого поста и иногда также называется Мясопустной неделей. Великий пост включает в себя несколько важных суббот, во время которых происходит поминовение усопших: вторую, третью и четвертую субботы поста, которые в 2025 году приходятся на 15 марта, 22 марта и 29 марта соответственно. Эти даты также выделены для поминовения умерших.
Почему мясопустную субботу называют Вселенской
В церковном календаре есть две Вселенские родительские субботы: Мясопустная и Троицкая. Первая отмечается за неделю до начала Великого поста, а вторая — в ближайшую субботу перед праздником Святой Троицы. Их называют Вселенскими, потому что на заупокойных богослужениях совершается поминовение всех усопших христиан, когда-либо живших на земле, независимо от их личной близости нам. Поэтому молиться во время богослужения нужно не только за наших близких, но и за все умерших православных христиан.
Как правильно поминать умерших, традиции
В преддверии в храмах проходит великая панихида — торжественный парастас. В субботу верующие собираются на заупокойную Божественную литургию, за которой следует общая панихида. Если возможности прийти в храм нет, то можно помолиться об усопших дома.
В этот день принято приносить в храм продукты для поминовения, которые оставляют на специальном столике, называемом кануном. Здесь же можно зажечь свечи за упокой душ и подать записки с именами усопших крещеных родственников, которые священник впоследствии зачитает во время литургии.
По завершении церковной службы многие направляются на кладбища для уборки могил родственников и близких. Затем обычно следует трапеза, главным блюдом на которой служит кутья — сладкая каша из зерен пшеницы или риса, приправленная орехами, фруктами и медом. Как и в другие Родительские дни, в мясопустную субботу за поминальным ужином собирается вся семья. При этом на стол традиционно подается нечетное количество блюд.
Приношение продуктов в церковь
В субботу в центральной части храма устраиваются специальные столы для памятных приношений. Такие столы называют канунными, и они располагаются возле канона — это квадратный подсвечник, расположенный перед Распятием, куда верующие ставят свечи за упокой душ. В эти дни прихожане собираются в храме, чтобы устроить общий стол.
В современных условиях продукты, которые передаются служителям церкви, направляются на помощь нуждающимся. К списку разрешенных приношений обычно относят хлеб, крупы, овощи и другие пищевые товары, тогда как мясо и мясные продукты приносить не принято.
Что готовить дома
Во время поминальных дней принято готовить кутью — традиционную кашу, которая включает в себя зерна пшена или риса с добавлением меда или изюма. Согласно обычаям, употреблять кутью вилкой считается недопустимым, чтобы предотвратить рассыпание зерен, что символизирует потерю. В кутье каждое зерно олицетворяет вечность и возобновление жизни, а сладкие компоненты отражают обновление радости и благополучия.
Что можно и нельзя делать
В родительскую субботу, которая приходится на 22 февраля, следует избегать проведения шумных и веселых мероприятий. Поминальные застолья в этот день должны быть выдержаны в скромной и сдержанной манере. Важно также не отказывать в помощи тем, кто просит о милостыне.
Рекомендуется воздержаться от выполнения домашних и хозяйственных работ. Предпочтительнее заняться этими делами в преддверии Родительской субботы или перенести их на более позднее время. Также в этот день строго запрещено вступать в споры, ссориться, а также высказывать негативные комментарии о умерших.
Приметы
Наши предки верили, что в мясопустную субботу нельзя поднимать предметы, случайно уроненные на кладбище во время его посещения. В этот период также не принято устраивать праздничные события, так как эти дни посвящены памяти усопших. Предания гласят, что ночь перед родительской субботой обладает особой силой и может принести пророческие сны.
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