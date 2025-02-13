В Кремле не подтвердили информацию о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, детали встречи еще предстоит проработать.
«Условились главы государств вчера в ходе разговора, что они сами продолжат контакт, они будут ориентироваться на встречу. Также договорились, что немедленно будут даны поручения помощникам, чтобы те начали работу», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов. По его словам говорить о сроках и месте переговоров пока рано. «После наработок можно будет говорить о сроках и месте», — сказал он. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор. По словам американского лидера, беседа шла о конфликте на Украине, вопросах Ближнего Востока и других тем.
Трамп также отметил, что уже дал поручение немедленно начать переговоры по остановке конфликта на Украине. Встретиться с Путиным для дальнейших переговоров по украинскому кризису американец захотел в Саудовской Аравии. Также Трамп пригласил российского лидера в США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.