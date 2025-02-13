В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Песков: говорить о времени и месте встречи Путина и Трампа еще рано
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пока о времени и месте беседы Путина и Трампа говорить рано, заявил Песков
Пока о времени и месте беседы Путина и Трампа говорить рано, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

В Кремле не подтвердили информацию о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, детали встречи еще предстоит проработать.

«Условились главы государств вчера в ходе разговора, что они сами продолжат контакт, они будут ориентироваться на встречу. Также договорились, что немедленно будут даны поручения помощникам, чтобы те начали работу», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов. По его словам говорить о сроках и месте переговоров пока рано. «После наработок можно будет говорить о сроках и месте», — сказал он. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 

Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор. По словам американского лидера, беседа шла о конфликте на Украине, вопросах Ближнего Востока и других тем. 

Трамп также отметил, что уже дал поручение немедленно начать переговоры по остановке конфликта на Украине. Встретиться с Путиным для дальнейших переговоров по украинскому кризису американец захотел в Саудовской Аравии. Также Трамп пригласил российского лидера в США.

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В Кремле не подтвердили информацию о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, детали встречи еще предстоит проработать. «Условились главы государств вчера в ходе разговора, что они сами продолжат контакт, они будут ориентироваться на встречу. Также договорились, что немедленно будут даны поручения помощникам, чтобы те начали работу», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов. По его словам говорить о сроках и месте переговоров пока рано. «После наработок можно будет говорить о сроках и месте», — сказал он. Его слова приводит корреспондент URA.RU.  Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор. По словам американского лидера, беседа шла о конфликте на Украине, вопросах Ближнего Востока и других тем.  Трамп также отметил, что уже дал поручение немедленно начать переговоры по остановке конфликта на Украине. Встретиться с Путиным для дальнейших переговоров по украинскому кризису американец захотел в Саудовской Аравии. Также Трамп пригласил российского лидера в США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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