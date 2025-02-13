Песков рассказал о прибытии Трампа в День Победы

На данный момент нет конкретного подтверждения того, что американский лидер Дональд Трамп примет участие в праздновании Дня Победы в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Есть приглашение, взаимное приглашение. Пока конкретного понимания нет. Эти обмены приглашениями — это одно, а ориентированность на встречу двустороннюю — другое. Разный процесс», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов. Он отметил, что пока нет твердого понимания приедет ли Трамп в Москву на праздник Победы.
В России уже начались подготовительные мероприятия к 80-летию Великой Победы. Президент Российской Федерации Владимир Путин еще в январе провел по видеосвязи заседание организационного комитета «Победа». В рамках торжеств по случаю Дня Победы ожидается участие военных подразделений из 19 государств, которые поддерживают дружественные связи с Россией, передает «Национальная служба новостей». Какие еще меры примут в России в рамках подготовки к 80-летию Победы — в материале URA.RU.
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