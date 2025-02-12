В Екатеринбурге днем 13 февраля на улице Белореченская водитель 45-го автобуса с пассажирами потерял управление и въехал в забор. Пострадала 46-летняя женщина, которая возвращалась из больницы, ее госпитализировали, рассказал URA.RU очевидец.
«Водитель говорит, что ему помешал проезжавший рядом автомобиль, однако все похоже на то, что он просто отвлекся. В автобусе было 11 пассажиров, с травмой госпитализировали одну 46-летнюю женщину», — сказал собеседник. Пострадавшая ехала из больницы №40, где ей неделю назад проводили операцию. «Сейчас ее увезли в 36-ю», — добавил очевидец.
На место ЧП приехали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Инспекторы оформляют ДТП, идет проверка.
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