В Екатеринбурге автобус с пассажирами влетел в забор, работают медики и ГАИ. Фото

13 февраля 2025 в 15:01 Размер текста - 17 +

Инспекторы организовали проверку Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге днем 13 февраля на улице Белореченская водитель 45-го автобуса с пассажирами потерял управление и въехал в забор. Пострадала 46-летняя женщина, которая возвращалась из больницы, ее госпитализировали, рассказал URA.RU очевидец. «Водитель говорит, что ему помешал проезжавший рядом автомобиль, однако все похоже на то, что он просто отвлекся. В автобусе было 11 пассажиров, с травмой госпитализировали одну 46-летнюю женщину», — сказал собеседник. Пострадавшая ехала из больницы №40, где ей неделю назад проводили операцию. «Сейчас ее увезли в 36-ю», — добавил очевидец. На место ЧП приехали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Инспекторы оформляют ДТП, идет проверка. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 13 февраля на улице Белореченская водитель 45-го автобуса с пассажирами потерял управление и въехал в забор. Пострадала 46-летняя женщина, которая возвращалась из больницы, ее госпитализировали, рассказал URA.RU очевидец. «Водитель говорит, что ему помешал проезжавший рядом автомобиль, однако все похоже на то, что он просто отвлекся. В автобусе было 11 пассажиров, с травмой госпитализировали одну 46-летнюю женщину», — сказал собеседник. Пострадавшая ехала из больницы №40, где ей неделю назад проводили операцию. «Сейчас ее увезли в 36-ю», — добавил очевидец. На место ЧП приехали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Инспекторы оформляют ДТП, идет проверка.