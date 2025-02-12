12 февраля 2025

В Екатеринбурге автобус с пассажирами влетел в забор, работают медики и ГАИ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальные учения дорожных и экстренных служб. Свердловская область, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс
Инспекторы организовали проверку Фото:

В Екатеринбурге днем 13 февраля на улице Белореченская водитель 45-го автобуса с пассажирами потерял управление и въехал в забор. Пострадала 46-летняя женщина, которая возвращалась из больницы, ее госпитализировали, рассказал URA.RU очевидец.

«Водитель говорит, что ему помешал проезжавший рядом автомобиль, однако все похоже на то, что он просто отвлекся. В автобусе было 11 пассажиров, с травмой госпитализировали одну 46-летнюю женщину», — сказал собеседник. Пострадавшая ехала из больницы №40, где ей неделю назад проводили операцию. «Сейчас ее увезли в 36-ю», — добавил очевидец.

На место ЧП приехали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Инспекторы оформляют ДТП, идет проверка.

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге днем 13 февраля на улице Белореченская водитель 45-го автобуса с пассажирами потерял управление и въехал в забор. Пострадала 46-летняя женщина, которая возвращалась из больницы, ее госпитализировали, рассказал URA.RU очевидец. «Водитель говорит, что ему помешал проезжавший рядом автомобиль, однако все похоже на то, что он просто отвлекся. В автобусе было 11 пассажиров, с травмой госпитализировали одну 46-летнюю женщину», — сказал собеседник. Пострадавшая ехала из больницы №40, где ей неделю назад проводили операцию. «Сейчас ее увезли в 36-ю», — добавил очевидец. На место ЧП приехали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Инспекторы оформляют ДТП, идет проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...