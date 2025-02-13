Многодетная мать из Перми привлекла мужа для сбыта наркотиков

В Перми мама четверых детей решила подработать в качестве наркокурьера и привлекла к «работе» своего мужа. Пару со свертками героина задержали в первый же день.
«32-летняя Яна была задержана 10 февраля, когда делала закладку. Во время допроса Яна рассказала, что у них с мужем четверо детей и совсем не хватает денег. Ей нужно было разложить по 10 свертков в разных районах Перми», — сообщает telegram-канал Baza.
Так как свертков было много, Яна решила попросить о помощи мужа. Она передала ему 20 штук для распространения в Свердловском и Индустриальном районах, а сама поехала в Мотовилиху, где и была задержана. Теперь Яне и ее мужу, который тоже был задержан, может грозить до 20 лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье из нелегальной нарколаборатории изъяли 35 килограммов мефедрона. В организации лаборатории подразумевают уроженца Удмуртии.
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