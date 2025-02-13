Многодетная мать из Перми привлекла мужа для сбыта наркотиков

Семейную пару из Перми задержали за сбыт героина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы Фото:

В Перми мама четверых детей решила подработать в качестве наркокурьера и привлекла к «работе» своего мужа. Пару со свертками героина задержали в первый же день.

«32-летняя Яна была задержана 10 февраля, когда делала закладку. Во время допроса Яна рассказала, что у них с мужем четверо детей и совсем не хватает денег. Ей нужно было разложить по 10 свертков в разных районах Перми», — сообщает telegram-канал Baza.

Так как свертков было много, Яна решила попросить о помощи мужа. Она передала ему 20 штук для распространения в Свердловском и Индустриальном районах, а сама поехала в Мотовилиху, где и была задержана. Теперь Яне и ее мужу, который тоже был задержан, может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье из нелегальной нарколаборатории изъяли 35 килограммов мефедрона. В организации лаборатории подразумевают уроженца Удмуртии.

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В Перми мама четверых детей решила подработать в качестве наркокурьера и привлекла к «работе» своего мужа. Пару со свертками героина задержали в первый же день. «32-летняя Яна была задержана 10 февраля, когда делала закладку. Во время допроса Яна рассказала, что у них с мужем четверо детей и совсем не хватает денег. Ей нужно было разложить по 10 свертков в разных районах Перми», — сообщает telegram-канал Baza. Так как свертков было много, Яна решила попросить о помощи мужа. Она передала ему 20 штук для распространения в Свердловском и Индустриальном районах, а сама поехала в Мотовилиху, где и была задержана. Теперь Яне и ее мужу, который тоже был задержан, может грозить до 20 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье из нелегальной нарколаборатории изъяли 35 килограммов мефедрона. В организации лаборатории подразумевают уроженца Удмуртии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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