В Пермском крае откроется Музей кино

Музей кино появится в этом году в Губахе Пермского края. Проект готовит городской краеведческий Музей КУБа. По словам его директора Евгении Шабуровой, в городе и округе за последние годы сняли массу популярных фильмов, поэтому экспонатов для музея предостаточно.
«Будет создано музейное пространство, посвященное кинопроцессу в округе. Фрагменты декораций и костюмы, редкие фотографии со съемочных площадок, яркие воспоминания участников съемок — все это станет основой уникальной экспозиции», — говорится на сайте минтуризма Пермского края.
В Губахинском округе снимались такие фильмы как «Географ глобус пропил», «Время первых», «Топор», «Сердце Пармы», «Последний богатырь: корень зла», «Чук и Гек» и другие. Туристические компании уже несколько лет организуют для желающих поездки по местам съемок. Музей кино разместится в визит-центре «Губаха».
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