В Пермском крае откроется Музей кино

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«Сердце Пармы», конечно, тоже снимали в Пермском крае
«Сердце Пармы», конечно, тоже снимали в Пермском крае Фото:

Музей кино появится в этом году в Губахе Пермского края. Проект готовит городской краеведческий Музей КУБа. По словам его директора Евгении Шабуровой, в городе и округе за последние годы сняли массу популярных фильмов, поэтому экспонатов для музея предостаточно.

«Будет создано музейное пространство, посвященное кинопроцессу в округе. Фрагменты декораций и костюмы, редкие фотографии со съемочных площадок, яркие воспоминания участников съемок — все это станет основой уникальной экспозиции», — говорится на сайте минтуризма Пермского края.

В Губахинском округе снимались такие фильмы как «Географ глобус пропил», «Время первых», «Топор», «Сердце Пармы», «Последний богатырь: корень зла», «Чук и Гек» и другие. Туристические компании уже несколько лет организуют для желающих поездки по местам съемок. Музей кино разместится в визит-центре «Губаха».

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Музей кино появится в этом году в Губахе Пермского края. Проект готовит городской краеведческий Музей КУБа. По словам его директора Евгении Шабуровой, в городе и округе за последние годы сняли массу популярных фильмов, поэтому экспонатов для музея предостаточно. «Будет создано музейное пространство, посвященное кинопроцессу в округе. Фрагменты декораций и костюмы, редкие фотографии со съемочных площадок, яркие воспоминания участников съемок — все это станет основой уникальной экспозиции», — говорится на сайте минтуризма Пермского края. В Губахинском округе снимались такие фильмы как «Географ глобус пропил», «Время первых», «Топор», «Сердце Пармы», «Последний богатырь: корень зла», «Чук и Гек» и другие. Туристические компании уже несколько лет организуют для желающих поездки по местам съемок. Музей кино разместится в визит-центре «Губаха».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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