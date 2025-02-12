12 февраля 2025

Тюменка украла 10 банок кофе ради подарка на 23 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщине грозит наказание до двух лет лишения свободы
Женщине грозит наказание до двух лет лишения свободы Фото:

В Тюмени задержали женщину, которая украла из магазина 10 банок кофе ради подарка возлюбленному на 23 февраля. Сумма ущерба оставила около 5 000 рублей. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.

«Девушка призналась в содеянном и рассказала, что в магазине подошла к стеллажу с кофе, быстро положила около 10 банок в сумку и спешно покинула помещение. Похищенное, по словам злоумышленницы, планировала подарить знакомому мужчине 23 февраля, однако, не дождавшись праздника, продала», — сообщили в ведомстве.

По статье «Кража» тюменке может грозить до двух лет лишения свободы. В настоящий момент женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее другая тюменка попалась на краже 22 пачек сливочного масла. Женщина также успела перепродать товар. За содеянное ей также грозит до двух лет лишения свободы. 

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В Тюмени задержали женщину, которая украла из магазина 10 банок кофе ради подарка возлюбленному на 23 февраля. Сумма ущерба оставила около 5 000 рублей. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области. «Девушка призналась в содеянном и рассказала, что в магазине подошла к стеллажу с кофе, быстро положила около 10 банок в сумку и спешно покинула помещение. Похищенное, по словам злоумышленницы, планировала подарить знакомому мужчине 23 февраля, однако, не дождавшись праздника, продала», — сообщили в ведомстве. По статье «Кража» тюменке может грозить до двух лет лишения свободы. В настоящий момент женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее другая тюменка попалась на краже 22 пачек сливочного масла. Женщина также успела перепродать товар. За содеянное ей также грозит до двух лет лишения свободы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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