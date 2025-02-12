В Тюмени задержали женщину, которая украла из магазина 10 банок кофе ради подарка возлюбленному на 23 февраля. Сумма ущерба оставила около 5 000 рублей. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.
«Девушка призналась в содеянном и рассказала, что в магазине подошла к стеллажу с кофе, быстро положила около 10 банок в сумку и спешно покинула помещение. Похищенное, по словам злоумышленницы, планировала подарить знакомому мужчине 23 февраля, однако, не дождавшись праздника, продала», — сообщили в ведомстве.
По статье «Кража» тюменке может грозить до двух лет лишения свободы. В настоящий момент женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее другая тюменка попалась на краже 22 пачек сливочного масла. Женщина также успела перепродать товар. За содеянное ей также грозит до двух лет лишения свободы.
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