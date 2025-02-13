«Королева марафонов» Блиновская заплатила треть долга в СИЗО

Прокурор уменьшила сумму требований к известной блогерше, «королеве марафонов», Елене Блиновской с 918 миллионов до 587 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент из зала суда.
«Прокурор снизила требования к „королеве марафонов“ Блиновской с 918 до 587 млн рублей», — передает РИА Новости. Причиной такого решения сталоа выплата части долга по налогам. Изначально общая сумма претензий составляла более миллиарда рублей, но часть долга уже была погашена блогершей.
Ранее Верховный суд России отклонил кассационную жалобу блогера Елены Блиновской на решение Арбитражного суда Москвы, который ранее также отклонил ее иск к ИФНС России по снижению налоговой задолженности, пеней и штрафов. В своей жалобе Блиновская просила Верховный суд РФ направить дело на новое рассмотрение, чтобы пересчитать недоимку по НДС и НДФЛ, а также применить смягчающие обстоятельства при назначении штрафа за нарушения налогового законодательства.
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