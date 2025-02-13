В Госдуме хотят ужесточить призыв для россиян

В Госдуму внесли проект о призыве на службу в ВС в течение года
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В Госдуме внесли законопроект о военном призыве, согласно которому в армию смогут призвать даже после официального призывного периода
В Госдуме внесли законопроект о военном призыве, согласно которому в армию смогут призвать даже после официального призывного периода Фото:

В Госдуме хотят внести законопроект, согласно которому россияне могут попасть на военную службу в течение года, даже если гражданин не был призван в установленный период призыва. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«В случае, если решение о военной службу не было исполнено в период проведения призыва на военную службу <...> указанное решение подлежит <...> исполнению в течение одного года со дня, в котором оно [решение] было принято», — следует из соответствующего документа. Инициатива принадлежит группе депутатов под руководством председателя комитета по обороне Андрея Картаполова. Соответствующие правки планируется внести в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предусматривает увеличение сроков призыва на военную службу в ряде случаев. Об этом сообщили источники журналистов «Ведомостей».

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В Госдуме хотят внести законопроект, согласно которому россияне могут попасть на военную службу в течение года, даже если гражданин не был призван в установленный период призыва. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «В случае, если решение о военной службу не было исполнено в период проведения призыва на военную службу <...> указанное решение подлежит <...> исполнению в течение одного года со дня, в котором оно [решение] было принято», — следует из соответствующего документа. Инициатива принадлежит группе депутатов под руководством председателя комитета по обороне Андрея Картаполова. Соответствующие правки планируется внести в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предусматривает увеличение сроков призыва на военную службу в ряде случаев. Об этом сообщили источники журналистов «Ведомостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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