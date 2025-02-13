В Госдуме хотят ужесточить призыв для россиян

В Госдуме хотят внести законопроект, согласно которому россияне могут попасть на военную службу в течение года, даже если гражданин не был призван в установленный период призыва. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
«В случае, если решение о военной службу не было исполнено в период проведения призыва на военную службу <...> указанное решение подлежит <...> исполнению в течение одного года со дня, в котором оно [решение] было принято», — следует из соответствующего документа. Инициатива принадлежит группе депутатов под руководством председателя комитета по обороне Андрея Картаполова. Соответствующие правки планируется внести в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предусматривает увеличение сроков призыва на военную службу в ряде случаев. Об этом сообщили источники журналистов «Ведомостей».
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