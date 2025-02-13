Живущая в США эмигрантка каждый год едет бесплатно лечиться в Екатеринбург

13 февраля 2025 в 18:01 Размер текста - 17 +

Женщина предпочитает лечиться у свердловских врачей (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывшая жительница Екатеринбурга Ольга Расихина, живущая сейчас в США, прилетает в родной город для профилактических медосмотров. Она посещает специалистов Центральной городской клинической больницы №3, где врачи проводят комплексное обследование ее здоровья. Несмотря на жизнь за океаном, Ольга предпочитает обращаться к свердловским медикам, доверяя их профессионализму и качеству диагностики. Об этом URA.RU рассказали в региональном минздраве. «Я слежу за своим здоровьем и каждый год прохожу медицинские осмотры. Считаю, что лучше вовремя обнаружить изменения в организме. Кроме того, я доверяю сотрудникам поликлиники №1 ЦГКБ №3, где наблюдаюсь уже несколько лет. Мои медицинские карты сохранены, и можно отследить динамику. Комплексное бесплатное обследование является свидетельством заботы государства о здоровье людей, и далеко не каждая страна мира может похвастаться подобными программами», — отметила Ольга Расихина. Много лет назад одна из дочерей Ольги переехала в Рестон (США). Родители часто приезжали к ней, проводили совместные отпуска, и со временем семья решила воссоединиться. После переезда Расихина продолжила посещать врачей на Урале. Она отмечает, что в США медицина функционирует через страховку, стоимость которой зависит от годового дохода. Выбор страховой компании и уровня услуг зависит напрямую от заработной платы. «У нас страховка бесплатная, так как муж относительно недавно начал работать. Поэтому, прежде чем обратиться куда-то, я ищу такого врача, который работает именно с моей страховкой, может выполнить необходимые обследования и провести консультацию врача-специалиста. Есть виды медицинской помощи, которые страховка покрывает лишь частично, в таком случае разницу необходимо дополнительно оплатить. Сами страховые компании решают, какой процент от стоимости оплачивают они, а какой — граждане», — рассказала Расихина. В США нет поликлиник по месту жительства, как в России. Неотложная помощь предоставляется терапевтами и травматологами, которые минимально обследуют пациента, назначают лечение и выписывают препараты. Лекарства выдаются строго по электронному рецепту в аптеках, с дозировкой и количеством, рассчитанным на конкретный период. Узких специалистов принимают в специальных клиниках, запись к ним требуется заранее. Расихина регулярно наблюдается у пульмонолога из-за бронхиальной астмы и у терапевта для контроля гипертонии. Помимо стандартных анализов, Ольге делают КТ легких, спирометрию, ЭКГ, измеряют внутриглазное давление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая жительница Екатеринбурга Ольга Расихина, живущая сейчас в США, прилетает в родной город для профилактических медосмотров. Она посещает специалистов Центральной городской клинической больницы №3, где врачи проводят комплексное обследование ее здоровья. Несмотря на жизнь за океаном, Ольга предпочитает обращаться к свердловским медикам, доверяя их профессионализму и качеству диагностики. Об этом URA.RU рассказали в региональном минздраве. «Я слежу за своим здоровьем и каждый год прохожу медицинские осмотры. Считаю, что лучше вовремя обнаружить изменения в организме. Кроме того, я доверяю сотрудникам поликлиники №1 ЦГКБ №3, где наблюдаюсь уже несколько лет. Мои медицинские карты сохранены, и можно отследить динамику. Комплексное бесплатное обследование является свидетельством заботы государства о здоровье людей, и далеко не каждая страна мира может похвастаться подобными программами», — отметила Ольга Расихина. Много лет назад одна из дочерей Ольги переехала в Рестон (США). Родители часто приезжали к ней, проводили совместные отпуска, и со временем семья решила воссоединиться. После переезда Расихина продолжила посещать врачей на Урале. Она отмечает, что в США медицина функционирует через страховку, стоимость которой зависит от годового дохода. Выбор страховой компании и уровня услуг зависит напрямую от заработной платы. «У нас страховка бесплатная, так как муж относительно недавно начал работать. Поэтому, прежде чем обратиться куда-то, я ищу такого врача, который работает именно с моей страховкой, может выполнить необходимые обследования и провести консультацию врача-специалиста. Есть виды медицинской помощи, которые страховка покрывает лишь частично, в таком случае разницу необходимо дополнительно оплатить. Сами страховые компании решают, какой процент от стоимости оплачивают они, а какой — граждане», — рассказала Расихина. В США нет поликлиник по месту жительства, как в России. Неотложная помощь предоставляется терапевтами и травматологами, которые минимально обследуют пациента, назначают лечение и выписывают препараты. Лекарства выдаются строго по электронному рецепту в аптеках, с дозировкой и количеством, рассчитанным на конкретный период. Узких специалистов принимают в специальных клиниках, запись к ним требуется заранее. Расихина регулярно наблюдается у пульмонолога из-за бронхиальной астмы и у терапевта для контроля гипертонии. Помимо стандартных анализов, Ольге делают КТ легких, спирометрию, ЭКГ, измеряют внутриглазное давление.