Источник назвал основного кандидата на должность министра территориальной безопасности Пермского края

Временному главе минтербезопасности Пермского края прочат кресло министра
© Служба новостей «URA.RU»
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Альберт Марданов работает в минтербезопасности Пермского края с 2020 года
Альберт Марданов работает в минтербезопасности Пермского края с 2020 года Фото:

Первый замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов является главным кандидатом на пост главы ведомства после ухода министра Виктора Батмазова. Источник URA.RU в силовых структурах региона пояснил, что с учетом специфики руководящей должности, Марданову предстоит пройти множество согласований.

«Марданов — основной кандидат на кресло министра. Но ему предстоит пройти множество согласований. Не исключено, что могут возникнуть сложности и назначение затянется», — отметил источник. Марданов, фактически, взял на себя все ведомственные вопросы в период проведения частичной мобилизации в регионе, когда его шеф внезапно ушел на больничный. Во время спецоперации чиновник неоднократно выезжал в командировки зону СВО — в том числе в Северодонецк. В краевое правительство Марданов перешел из структур МВД: в 2008–2016 годах он служил в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка Прикамья, затем перешел в следственные органы полиции.

В понедельник, 10 февраля, стало известно, что министр тербезопасности Прикамья Виктор Батмазов, занимавший этот пост с марта 2020 года, покинет краевое правительство. В беседе с URA.RU чиновник заявил, что продолжит трудовую деятельность «в другом регионе».

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Первый замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов является главным кандидатом на пост главы ведомства после ухода министра Виктора Батмазова. Источник URA.RU в силовых структурах региона пояснил, что с учетом специфики руководящей должности, Марданову предстоит пройти множество согласований. «Марданов — основной кандидат на кресло министра. Но ему предстоит пройти множество согласований. Не исключено, что могут возникнуть сложности и назначение затянется», — отметил источник. Марданов, фактически, взял на себя все ведомственные вопросы в период проведения частичной мобилизации в регионе, когда его шеф внезапно ушел на больничный. Во время спецоперации чиновник неоднократно выезжал в командировки зону СВО — в том числе в Северодонецк. В краевое правительство Марданов перешел из структур МВД: в 2008–2016 годах он служил в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка Прикамья, затем перешел в следственные органы полиции. В понедельник, 10 февраля, стало известно, что министр тербезопасности Прикамья Виктор Батмазов, занимавший этот пост с марта 2020 года, покинет краевое правительство. В беседе с URA.RU чиновник заявил, что продолжит трудовую деятельность «в другом регионе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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