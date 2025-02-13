Элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был вынужден покинуть позиции в Суджанском районе Курской области после того, как он потерял до 50% своих бойцов. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.
«[Элитный] 501-й батальон морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины в суджанском приграничье получил огромные потери в личном составе. Они превысили 50% от общей численности подразделения», — передает ТАСС, ссылаясь на заявления источников из силовых структур.
Последние отмечают, что батальон пытаются сформировать заново на базе 235-го межвидового центра подготовки подразделений «Широкий Лан» в Николаевской области. Однако ситуация для Украины усложняется большим количеством потерь, включая пропавших без вести, отмечают источники журналистов.
Российские военные значительно продвинулись на территории Курской области в 20 километров в длину и более двух километров в глубину. Продолжение движения войск зафиксировано вблизи поселка Николаево-Дарьино. Операции также проводились в направлении от Александрии к населенным пунктам Никольское и Викторовка, которые находятся рядом с Суджей, отмечали военкоры.
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