Элитный батальон ВСУ сбежал из Курской области

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Элитный батальон Украины был расформирован после отступления с Курской области из-за больших потерь
Элитный батальон Украины был расформирован после отступления с Курской области из-за больших потерь Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был вынужден покинуть позиции в Суджанском районе Курской области после того, как он потерял до 50% своих бойцов. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

«[Элитный] 501-й батальон морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины в суджанском приграничье получил огромные потери в личном составе. Они превысили 50% от общей численности подразделения», — передает ТАСС, ссылаясь на заявления источников из силовых структур. 

Последние отмечают, что батальон пытаются сформировать заново на базе 235-го межвидового центра подготовки подразделений «Широкий Лан» в Николаевской области. Однако ситуация для Украины усложняется большим количеством потерь, включая пропавших без вести, отмечают источники журналистов.

Российские военные значительно продвинулись на территории Курской области в 20 километров в длину и более двух километров в глубину. Продолжение движения войск зафиксировано вблизи поселка Николаево-Дарьино. Операции также проводились в направлении от Александрии к населенным пунктам Никольское и Викторовка, которые находятся рядом с Суджей, отмечали военкоры. 

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Элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был вынужден покинуть позиции в Суджанском районе Курской области после того, как он потерял до 50% своих бойцов. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. «[Элитный] 501-й батальон морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины в суджанском приграничье получил огромные потери в личном составе. Они превысили 50% от общей численности подразделения», — передает ТАСС, ссылаясь на заявления источников из силовых структур.  Последние отмечают, что батальон пытаются сформировать заново на базе 235-го межвидового центра подготовки подразделений «Широкий Лан» в Николаевской области. Однако ситуация для Украины усложняется большим количеством потерь, включая пропавших без вести, отмечают источники журналистов. Российские военные значительно продвинулись на территории Курской области в 20 километров в длину и более двух километров в глубину. Продолжение движения войск зафиксировано вблизи поселка Николаево-Дарьино. Операции также проводились в направлении от Александрии к населенным пунктам Никольское и Викторовка, которые находятся рядом с Суджей, отмечали военкоры. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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