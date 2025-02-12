Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в новый ресторан Сургута

Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в недавно открывшийся в Сургуте ресторан «Мидийное место». Поводом стала жалоба посетителей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к отрасли общепита.
«В ресторан пришли сотрудники Роспотребнадзора и санэпидемстанции. Причиной стала жалоба клиентов. Специалисты отбирают пробы», — сообщил собеседник агентства.
В самом ресторане сообщили, что проверка действительно проводится. При этом заведение работает в штатном режиме. «Да, сейчас у нас проводится проверка Роспотребнадзора. Никаких отравлений у нас не было. Ресторан работает в штатном режиме», — сообщила URA.RU управляющая Анастасия.
В Роспотребнадзор ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU анонсировало открытие «Мидийного места». Сеть заведений, подающих морских гадов и мидий, работает во многих городах страны.
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