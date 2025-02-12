12 февраля 2025

Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в новый ресторан Сургута

Роспотребнадзор проверяет сургутский ресторан «Мидийное место»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ресторан Сургута пожаловали проверяющие из Роспотребнадзора
В ресторан Сургута пожаловали проверяющие из Роспотребнадзора Фото:

Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в недавно открывшийся в Сургуте ресторан «Мидийное место». Поводом стала жалоба посетителей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к отрасли общепита.

«В ресторан пришли сотрудники Роспотребнадзора и санэпидемстанции. Причиной стала жалоба клиентов. Специалисты отбирают пробы», — сообщил собеседник агентства.

В самом ресторане сообщили, что проверка действительно проводится. При этом заведение работает в штатном режиме. «Да, сейчас у нас проводится проверка Роспотребнадзора. Никаких отравлений у нас не было. Ресторан работает в штатном режиме», — сообщила URA.RU управляющая Анастасия.

В Роспотребнадзор ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU анонсировало открытие «Мидийного места». Сеть заведений, подающих морских гадов и мидий, работает во многих городах страны. 

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Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в недавно открывшийся в Сургуте ресторан «Мидийное место». Поводом стала жалоба посетителей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к отрасли общепита. «В ресторан пришли сотрудники Роспотребнадзора и санэпидемстанции. Причиной стала жалоба клиентов. Специалисты отбирают пробы», — сообщил собеседник агентства. В самом ресторане сообщили, что проверка действительно проводится. При этом заведение работает в штатном режиме. «Да, сейчас у нас проводится проверка Роспотребнадзора. Никаких отравлений у нас не было. Ресторан работает в штатном режиме», — сообщила URA.RU управляющая Анастасия. В Роспотребнадзор ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU анонсировало открытие «Мидийного места». Сеть заведений, подающих морских гадов и мидий, работает во многих городах страны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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