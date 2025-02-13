Челябинск вошел топ-3 по России по росту числа арендных квартир. Инфографика

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Аренда квартир на вторичном рынке снизилась на 10%
Аренда квартир на вторичном рынке снизилась на 10% Фото:

В Челябинске в феврале 2025 года стали сдавать в аренду на 75% больше квартир на вторичном рынке, чем в октябре-2024. При этом цены на аренду жилья снизились на 10%, сообщил в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Челябинск вошел в топ-3 городов, где сильнее всего выросло число предложений арендных квартир на вторичном рынке. Сильнее всего количество выставленных объектов выросло во Владивостоке (в 2,3 раза), Томске (в 2 раза), Челябинске (+74%)», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, стоимость арендных квартир также снизилась на 10%. В среднем снять жилье в аренду в Челябинске можно за 25 тысяч рублей в месяц. 

В Челябинске на 75% выросло число сдаваемых в аренду квартир
В Челябинске на 75% выросло число сдаваемых в аренду квартир
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В Челябинске в феврале 2025 года стали сдавать в аренду на 75% больше квартир на вторичном рынке, чем в октябре-2024. При этом цены на аренду жилья снизились на 10%, сообщил в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Челябинск вошел в топ-3 городов, где сильнее всего выросло число предложений арендных квартир на вторичном рынке. Сильнее всего количество выставленных объектов выросло во Владивостоке (в 2,3 раза), Томске (в 2 раза), Челябинске (+74%)», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, стоимость арендных квартир также снизилась на 10%. В среднем снять жилье в аренду в Челябинске можно за 25 тысяч рублей в месяц. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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