В Челябинске в феврале 2025 года стали сдавать в аренду на 75% больше квартир на вторичном рынке, чем в октябре-2024. При этом цены на аренду жилья снизились на 10%, сообщил в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«Челябинск вошел в топ-3 городов, где сильнее всего выросло число предложений арендных квартир на вторичном рынке. Сильнее всего количество выставленных объектов выросло во Владивостоке (в 2,3 раза), Томске (в 2 раза), Челябинске (+74%)», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, стоимость арендных квартир также снизилась на 10%. В среднем снять жилье в аренду в Челябинске можно за 25 тысяч рублей в месяц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!