Правительство: цены на сливочное масло удалось стабилизировать

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Цены на сливочное масло могут снизиться на 5% после включения в перечень социально-значимых товаров
Цены на сливочное масло могут снизиться на 5% после включения в перечень социально-значимых товаров Фото:

Цены на сливочное масло в России удалось стабилизировать. Это стало возможным благодаря увеличению объемов производства молочной продукции. Об этом сообщил зампредседателя правительства Александр Новак.

«Было отмечено, что цены на сливочное масло удалось стабилизировать за счет роста производства молочной продукции», — подчеркнул Новак. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства. Он отметил, что урегулирование цен также стало возможным благодаря активной поддержки аграрного сектора, включая льготные кредиты и субсидии, предоставляемые на федеральном уровне.

Кроме того, Новак отметил, что благодаря государственной поддержке весенняя посевная кампания текущего года пройдет в штатном режиме. Участники кампании полностью обеспечены необходимыми ресурсами, включая семена и технику.

Ранее гендиректор Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Галина Бобылева заявила, что цены на масло и куриные яйца могут снизиться на 5% после включения данных продуктов в список социально значимых товаров. По ее словам, это освободит производителей от обязанности выплачивать вознаграждения ритейлерам за реализацию продукции, передает RT.

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Цены на сливочное масло в России удалось стабилизировать. Это стало возможным благодаря увеличению объемов производства молочной продукции. Об этом сообщил зампредседателя правительства Александр Новак. «Было отмечено, что цены на сливочное масло удалось стабилизировать за счет роста производства молочной продукции», — подчеркнул Новак. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства. Он отметил, что урегулирование цен также стало возможным благодаря активной поддержки аграрного сектора, включая льготные кредиты и субсидии, предоставляемые на федеральном уровне. Кроме того, Новак отметил, что благодаря государственной поддержке весенняя посевная кампания текущего года пройдет в штатном режиме. Участники кампании полностью обеспечены необходимыми ресурсами, включая семена и технику. Ранее гендиректор Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Галина Бобылева заявила, что цены на масло и куриные яйца могут снизиться на 5% после включения данных продуктов в список социально значимых товаров. По ее словам, это освободит производителей от обязанности выплачивать вознаграждения ритейлерам за реализацию продукции, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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