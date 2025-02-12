12 февраля 2025

Мэрию Нового Уренгоя проверит прокуратура после жалобы замгенпрокурора Зайцеву

Прокуратура проверяет депгорхоз Нового Уренгоя после жалоб заму генпрокурора
© Служба новостей «URA.RU»
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Замгенпрокурора Зайцев провел личный прием граждан в ЯНАО
Замгенпрокурора Зайцев провел личный прием граждан в ЯНАО Фото:

Прокуратура инициировала проверку в администрации Нового Уренгоя. Поводом стали жалобы населения нескольких микрорайонов на плохую уборку снега, озвученные во время личного приема граждан заместителем генпрокурора России Сергеем Зайцевым, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

«В связи с поступившими обращениями из города Нового Уренгоя о ненадлежащей уборке снега в микрорайонах Восточный, Юбилейный, Советский и на автомобильных дорогах города Сергей Зайцев поручил прокурору этой территории подойти к решению проблемы комплексно и оценить ситуацию в целом по муниципалитету», — говорится в сообщении. Источник URA.RU в силовой среде отметил, что проверке подвергнут департамент городского хозяйства.

Аналогичные проверки проведут в Тазовском и Приуральском районах ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о многочисленных жалобах на дорожников в Ноябрьске.

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Прокуратура инициировала проверку в администрации Нового Уренгоя. Поводом стали жалобы населения нескольких микрорайонов на плохую уборку снега, озвученные во время личного приема граждан заместителем генпрокурора России Сергеем Зайцевым, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «В связи с поступившими обращениями из города Нового Уренгоя о ненадлежащей уборке снега в микрорайонах Восточный, Юбилейный, Советский и на автомобильных дорогах города Сергей Зайцев поручил прокурору этой территории подойти к решению проблемы комплексно и оценить ситуацию в целом по муниципалитету», — говорится в сообщении. Источник URA.RU в силовой среде отметил, что проверке подвергнут департамент городского хозяйства. Аналогичные проверки проведут в Тазовском и Приуральском районах ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о многочисленных жалобах на дорожников в Ноябрьске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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