Мэрию Нового Уренгоя проверит прокуратура после жалобы замгенпрокурора Зайцеву

Прокуратура инициировала проверку в администрации Нового Уренгоя. Поводом стали жалобы населения нескольких микрорайонов на плохую уборку снега, озвученные во время личного приема граждан заместителем генпрокурора России Сергеем Зайцевым, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
«В связи с поступившими обращениями из города Нового Уренгоя о ненадлежащей уборке снега в микрорайонах Восточный, Юбилейный, Советский и на автомобильных дорогах города Сергей Зайцев поручил прокурору этой территории подойти к решению проблемы комплексно и оценить ситуацию в целом по муниципалитету», — говорится в сообщении. Источник URA.RU в силовой среде отметил, что проверке подвергнут департамент городского хозяйства.
Аналогичные проверки проведут в Тазовском и Приуральском районах ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о многочисленных жалобах на дорожников в Ноябрьске.
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