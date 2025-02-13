Экс-замглавы челябинской полиции Федерягину на три месяца продлили срок в СИЗО

13 февраля 2025 в 19:49 Размер текста - 17 +

Суд отправил Федерягина в СИЗО до 17 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Центральный райсуд Челябинска 13 февраля еще на три месяца продлил срок в СИЗО бывшему заместителю начальника полиции ГУ МВД России по Челябинской области Сергею Федерягину. Об этом URA.RU сообщила адвокат Юлия Бузуева. Федерягин обвиняется в покровительстве представителей цыганской этнической группы в Коркино. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Федерягину продлили срок меры пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, то есть до 17 мая 2025 года», — сообщила URA.RU Бузуева. Защита намерена обжаловать это решение. Следствие пропустило все сроки, из-за чего адвокат Федерягина Сергей Колосовский не смог приехать на заседание и был незаконно назначен адвокат со стороны, рассказала Бузуева. На суде обвиняемый возражал против продления нахождения в СИЗО. В качестве аргументов об избрании более мягкой меры пресечения выступили медицинские показания. Но суд встал на сторону обвинения. Федерягин был задержан в середине декабря 2024 года сотрудниками регионального УФСБ. Его обвинили в коррупции. По версии следствия, он получал откаты от владельца одной из аптек в Коркино. За это он помогал вести бизнес: закрывал глаза на торговлю рецептурными препаратами, которые чаще всего покупали наркоманы, помогал с прохождением проверок. При этом сторона защиты уверена, что их клиента подставили. Сделал это бывший коллега Федерягина по фамилии Яковлев. Сделал он это, чтобы оградить сына (также служит в полиции) от уголовного дела. А ссылаясь на протокол допроса Бекетова (хозяина аптеки — прим URA.RU) адвокаты пришли к выводу, что Федерягин не мог участвовать в коррупционной схеме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный райсуд Челябинска 13 февраля еще на три месяца продлил срок в СИЗО бывшему заместителю начальника полиции ГУ МВД России по Челябинской области Сергею Федерягину. Об этом URA.RU сообщила адвокат Юлия Бузуева. Федерягин обвиняется в покровительстве представителей цыганской этнической группы в Коркино. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Федерягину продлили срок меры пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, то есть до 17 мая 2025 года», — сообщила URA.RU Бузуева. Защита намерена обжаловать это решение. Следствие пропустило все сроки, из-за чего адвокат Федерягина Сергей Колосовский не смог приехать на заседание и был незаконно назначен адвокат со стороны, рассказала Бузуева. На суде обвиняемый возражал против продления нахождения в СИЗО. В качестве аргументов об избрании более мягкой меры пресечения выступили медицинские показания. Но суд встал на сторону обвинения. Федерягин был задержан в середине декабря 2024 года сотрудниками регионального УФСБ. Его обвинили в коррупции. По версии следствия, он получал откаты от владельца одной из аптек в Коркино. За это он помогал вести бизнес: закрывал глаза на торговлю рецептурными препаратами, которые чаще всего покупали наркоманы, помогал с прохождением проверок. При этом сторона защиты уверена, что их клиента подставили. Сделал это бывший коллега Федерягина по фамилии Яковлев. Сделал он это, чтобы оградить сына (также служит в полиции) от уголовного дела. А ссылаясь на протокол допроса Бекетова (хозяина аптеки — прим URA.RU) адвокаты пришли к выводу, что Федерягин не мог участвовать в коррупционной схеме.