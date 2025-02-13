Экс-замглавы челябинской полиции Федерягину на три месяца продлили срок в СИЗО

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Продление меры пресечения Федерягину Сергею в суде Центрального района. Челябинск, федерягин сергей
Суд отправил Федерягина в СИЗО до 17 мая Фото:
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Центральный райсуд Челябинска 13 февраля еще на три месяца продлил срок в СИЗО бывшему заместителю начальника полиции ГУ МВД России по Челябинской области Сергею Федерягину. Об этом URA.RU сообщила адвокат Юлия Бузуева. Федерягин обвиняется в покровительстве представителей цыганской этнической группы в Коркино.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Федерягину продлили срок меры пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, то есть до 17 мая 2025 года», — сообщила URA.RU Бузуева.

Защита намерена обжаловать это решение. Следствие пропустило все сроки, из-за чего адвокат Федерягина Сергей Колосовский не смог приехать на заседание и был незаконно назначен адвокат со стороны, рассказала Бузуева.

На суде обвиняемый возражал против продления нахождения в СИЗО. В качестве аргументов об избрании более мягкой меры пресечения выступили медицинские показания. Но суд встал на сторону обвинения.

Федерягин был задержан в середине декабря 2024 года сотрудниками регионального УФСБ. Его обвинили в коррупции. По версии следствия, он получал откаты от владельца одной из аптек в Коркино. За это он помогал вести бизнес: закрывал глаза на торговлю рецептурными препаратами, которые чаще всего покупали наркоманы, помогал с прохождением проверок.

При этом сторона защиты уверена, что их клиента подставили. Сделал это бывший коллега Федерягина по фамилии Яковлев. Сделал он это, чтобы оградить сына (также служит в полиции) от уголовного дела. А ссылаясь на протокол допроса Бекетова (хозяина аптеки — прим URA.RU) адвокаты пришли к выводу, что Федерягин не мог участвовать в коррупционной схеме.

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Центральный райсуд Челябинска 13 февраля еще на три месяца продлил срок в СИЗО бывшему заместителю начальника полиции ГУ МВД России по Челябинской области Сергею Федерягину. Об этом URA.RU сообщила адвокат Юлия Бузуева. Федерягин обвиняется в покровительстве представителей цыганской этнической группы в Коркино. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Федерягину продлили срок меры пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, то есть до 17 мая 2025 года», — сообщила URA.RU Бузуева. Защита намерена обжаловать это решение. Следствие пропустило все сроки, из-за чего адвокат Федерягина Сергей Колосовский не смог приехать на заседание и был незаконно назначен адвокат со стороны, рассказала Бузуева. На суде обвиняемый возражал против продления нахождения в СИЗО. В качестве аргументов об избрании более мягкой меры пресечения выступили медицинские показания. Но суд встал на сторону обвинения. Федерягин был задержан в середине декабря 2024 года сотрудниками регионального УФСБ. Его обвинили в коррупции. По версии следствия, он получал откаты от владельца одной из аптек в Коркино. За это он помогал вести бизнес: закрывал глаза на торговлю рецептурными препаратами, которые чаще всего покупали наркоманы, помогал с прохождением проверок. При этом сторона защиты уверена, что их клиента подставили. Сделал это бывший коллега Федерягина по фамилии Яковлев. Сделал он это, чтобы оградить сына (также служит в полиции) от уголовного дела. А ссылаясь на протокол допроса Бекетова (хозяина аптеки — прим URA.RU) адвокаты пришли к выводу, что Федерягин не мог участвовать в коррупционной схеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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