Пенсионерка устроила торговлю нелегальной водкой в курганском СНТ

В Кургане сотрудники полиции выявили незаконную продажу алкоголя в одном из садоводческих товариществ города. Пенсионерка торговала водкой без лицензии, предлагая бутылку за 150 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«В ходе рейда сотрудники полиции обнаружили, что в торговом павильоне на территории СНТ продавалась алкогольная продукция без необходимых документов. Всего было изъято шесть бутылок водки», — указано на сайте ведомстве. На 69-летнюю нарушительницу был составлен административный протокол по статье 14.2 КоАП РФ. Теперь ей грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей с конфискацией товара.
В полиции уточнили, что такие рейды регулярно проходят в садоводческих товариществах. Также полицейские проверяют рынки и места стихийной торговли.
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