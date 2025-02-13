Пенсионерка устроила торговлю нелегальной водкой в курганском СНТ

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В Кургане накрыли нелегальную торговлю алкоголем в СНТ
В Кургане накрыли нелегальную торговлю алкоголем в СНТ Фото:

В Кургане сотрудники полиции выявили незаконную продажу алкоголя в одном из садоводческих товариществ города. Пенсионерка торговала водкой без лицензии, предлагая бутылку за 150 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В ходе рейда сотрудники полиции обнаружили, что в торговом павильоне на территории СНТ продавалась алкогольная продукция без необходимых документов. Всего было изъято шесть бутылок водки», — указано на сайте ведомстве. На 69-летнюю нарушительницу был составлен административный протокол по статье 14.2 КоАП РФ. Теперь ей грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей с конфискацией товара.

В полиции уточнили, что такие рейды регулярно проходят в садоводческих товариществах. Также полицейские проверяют рынки и места стихийной торговли.

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В Кургане сотрудники полиции выявили незаконную продажу алкоголя в одном из садоводческих товариществ города. Пенсионерка торговала водкой без лицензии, предлагая бутылку за 150 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В ходе рейда сотрудники полиции обнаружили, что в торговом павильоне на территории СНТ продавалась алкогольная продукция без необходимых документов. Всего было изъято шесть бутылок водки», — указано на сайте ведомстве. На 69-летнюю нарушительницу был составлен административный протокол по статье 14.2 КоАП РФ. Теперь ей грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей с конфискацией товара. В полиции уточнили, что такие рейды регулярно проходят в садоводческих товариществах. Также полицейские проверяют рынки и места стихийной торговли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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