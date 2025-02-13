«Любимица молодежи»: продюсер Дворцов объяснил невероятный успех Кадышевой

Певица Надежда Кадышева собирает аншлаги на своих концертах благодаря новой волне популярности и расширению своей аудитории. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил продюсер Сергей Дворцов.
«У Надежды Кадышевой народная любовь была всегда. Но сейчас она взлетела максимально, потому что ее хиты разошлись по соцсетях. Посмотрите, как "Плывет веночек" получил вторую жизнь. Певица хайпанула и стала любимицей молодежи. Сейчас ее востребованность только увеличивается. Думаю, что на плаву она будет в течение 10 лет — это 100%», — пояснил Дворцов.
Благодаря обретенной новой аудитории, на концертах солистки ансамбля «Золотое кольцо» яблоку негде упасть. Люди хором подпевают, танцуют и потом выкладывают все это в соцсети. А еще молодые поклонницы певицы приходят на мероприятие в русских-народных костюмах и берут с собой традиционные большие платки.
Продюсер Дворцов отмечает, что Кадышевой также на руку, что на ее хиты делают различные ремиксы, которые расходятся в видео коротких форматов. Благодаря такому возросшему спросу, увеличен и гонорар за выступления певицы. «Гонорары у нее достигают сейчас 4 миллионов рублей за мероприятие. Надежда Никитична — частый гость в Кремлевском дворце, а это тоже определенный статус артиста», — рассказал Сергей Дворцов.
«Золотое кольцо» — уникальный ансамбль: в нем работает вся семья Надежды Кадышевой. Муж Александр Костюк — основатель и руководитель, он играет на баяне. Сын Григорий работает концертным директором.
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