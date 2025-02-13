Зеленский призвал Запад направить военный контингент на Украину

Глава Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы страны Запада отправили на Украину военный контингент. Он добавил, что ему необходимо сто тысяч человек, но никак не пять-семь.
«И тут тогда НАТО. Тогда оружие от вас, контингент от европейцев и американцев. Контингент не пять-семь тысяч. <...> Надо сто тысяч человек, но это не о пяти тысячах», — заявил Зеленский. Его слова приводит telegram-канал «Мы — Украина». Он сделал уточнение, что поручил военным провести расчеты и представить ему результаты. Зеленский добавил, что готов выступить в Мюнхене на эту тему.
Ранее Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США никогда не будет вводить миротворческие войска на Украину. Также, по его словам, украинский конфликт достиг критического момента, и она должна немедленно пойти на сделку с Россией и отказаться от возвращения территорий и вступления в НАТО.
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