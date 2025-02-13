Зеленский призвал Запад направить военный контингент на Украину

Зеленский просит Запад направить сто тысяч европейцев и американцев на Украину
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Зеленский посчитал, сколько человек ему необходимо просить у Запада
Зеленский посчитал, сколько человек ему необходимо просить у Запада Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы страны Запада отправили на Украину военный контингент. Он добавил, что ему необходимо сто тысяч человек, но никак не пять-семь. 

«И тут тогда НАТО. Тогда оружие от вас, контингент от европейцев и американцев. Контингент не пять-семь тысяч. <...> Надо сто тысяч человек, но это не о пяти тысячах», — заявил Зеленский. Его слова приводит telegram-канал «Мы — Украина». Он сделал уточнение, что поручил военным провести расчеты и представить ему результаты. Зеленский добавил, что готов выступить в Мюнхене на эту тему.

Ранее Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США никогда не будет вводить миротворческие войска на Украину. Также, по его словам, украинский конфликт достиг критического момента, и она должна немедленно пойти на сделку с Россией и отказаться от возвращения территорий и вступления в НАТО.

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Глава Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы страны Запада отправили на Украину военный контингент. Он добавил, что ему необходимо сто тысяч человек, но никак не пять-семь.  «И тут тогда НАТО. Тогда оружие от вас, контингент от европейцев и американцев. Контингент не пять-семь тысяч. <...> Надо сто тысяч человек, но это не о пяти тысячах», — заявил Зеленский. Его слова приводит telegram-канал «Мы — Украина». Он сделал уточнение, что поручил военным провести расчеты и представить ему результаты. Зеленский добавил, что готов выступить в Мюнхене на эту тему. Ранее Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США никогда не будет вводить миротворческие войска на Украину. Также, по его словам, украинский конфликт достиг критического момента, и она должна немедленно пойти на сделку с Россией и отказаться от возвращения территорий и вступления в НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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