Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США никогда не будет вводить миротворческие войска на Украину. Также, по его словам, конфликт на Украине достиг критического момента, и она должна немедленно пойти на сделку с Россией и отказаться от возвращения территорий и вступления в НАТО. При этом США больше не будут поставлять Киеву такие объему военной и невоенной помощи. Эти и другие заявления главы Минобороны США на встрече с представителями НАТО — в материале URA.RU.
США не будут вводить миротворцев на Украину
Хегсет заявил, что войска США никогда не будут задействованы в миротворческих операциях на территории Украины, даже если эти миссии будут осуществляться под эгидой НАТО. Глава Минобороны Штатов также затронул тему пятой статьи НАТО, согласно которой атака на одного из членов альянса рассматривается как атака на все страны-участницы. Министр уточнил, что эта статья не будет применяться к европейским военным, которые могут быть отправлены на Украину для стабилизации ситуации. Таким образом, любые миротворческие силы на украинской территории должны действовать независимо от НАТО. Слова министра передают в издании Axios.
Принуждение Украины к переговорам
По словам Хегсета, Киев должен пойти на сделку с Москвой прямо сейчас, потому что российско-украинский конфликт достиг критического момента к своей третьей годовщине. При этом Украина обязана отказаться от вступления в Североатлантический альянс и от всех территорий, освобожденных РФ.
Хегсет является первым высокопоставленным чиновником из администрации президента США Дональда Трампа, который посетил штаб-квартиру НАТО. Здесь он встретился с министром обороны Украины Рустэмом Умеровы и другими украинскими чиновниками.
«Кровопролитие должно прекратиться, и этот конфликт должен закончиться», — передал Хегсет слова главы Штатов во время встречи. Он подчеркнул, что возвращение Украины к границам до 2014 года — нереалистичная цель, а преследование этой иллюзорной цели лишь принесет еще больше страданий.
Будущее американо-украинских отношений
Будущие американо-украинские отношения должны включать надежные гарантии безопасности для Украины, в том числе — способные к бою европейские и неевропейские войска. При этом Хегсет отметил, что помогать Киеву должны именно европейские страны.
По его словам, США больше не будут занимать ведущую роль ни в военной, ни в какой-либо другой помощи Украине. Это связано с тем, что Штаты полностью сосредоточится на противостоянии с Китаем.
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