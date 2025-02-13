«Я морально сорвусь»: лидер протеста в Екатеринбурге рассказал про визит к силовикам

Противник вырубки Березовой рощи Каракоз сходил в УФСБ

13 февраля 2025 в 22:09 Размер текста - 17 +

Денис Каракоз (в красной куртке) во время акций был основным переговорщиком с чиновниками и полицией Фото: Илья Московец © URA.RU Председатель ТОС «Академический» Денис Каракоз, который возглавил незаконную акцию против вырубки Березовой рощи в Екатеринбурге, рассказал о своих встречах с прокуратурой, ФСБ и полицией. Он заявил, что протестующие не остановят борьбу. Свой пост Каракоз опубликовал в telegram-канале «Штаб Березовая роща», а также открыл комментарии в группе. По его словам, была также встреча с прокурором Екатеринбурга Светланой Кузнецовой, присутствовали на ней полицейские, руководство застройщика и другие силовики. Там Каракоз рассказывал, как участок оказался у застройщика, и в том числе о том, как в школе учил по 33 ребенка в классе. «Также выяснилось, что „Атом“ закачивал деньги в УрО РАН по множеству абсурдных подрядов, например, за то, чтобы они сказали, что в роще нужна тропинка. Это выглядело комично, и всем стало понятно, о чем речь», — написал Каракоз. Новость по теме Силовики взялись за лидера протеста в Екатеринбурге: что о нем известно. Фото А на беседе в УФСБ силовики якобы искали его связи с чиновниками и бизнесом. «Я не спал два дня и путался в датах, что им не нравилось. Суровые люди с добрыми глазами искали скелеты в моей биографии долго и упорно. В кабинете висел портрет Путина с Медведевым — я на него залипал и очень хотел спать. После того как убедились, что врагов народа здесь нет, грозно инструктировали меня», — поделился Каракоз. Он заявил, что активисты «не должны расслабляться». «Мы будем использовать, богом подаренное время для написания обращений и другой активности. Я хочу, чтобы каждый из нас понимал: ответственность за рощу лежит лично на каждом. Если вдруг я пропаду или решу выйти в окно — это ничего не значит; роща должна стоять. Да, нам уже семь лет говорят, что за нас все решено, но надеюсь, сегодня таких людей стало меньше. <…> Пойду погуляю по ночной роще, иначе я реально морально сорвусь», — заключил он. Именно Каракоз был основным переговорщиком с полицией и властями во время несанкционированных протестов в Березовой роще. Они начались 11 февраля, когда компания «Атомстройкомлекс», недавно купившая огромный участок земли у компании «Дом.рф», вывела на площадку рабочих и технику — чтобы валить деревья. Увидевшие это местные попытались их остановить, случилась стычка, которую оперативно погасили полицейские. Днем 12 февраля противостояние продолжилось, но уже с меньшим размахом. Все новости по ситуации с Березовой рощей — в сюжете URA.RU. Что известно о Каракозе, в сбойке агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель ТОС «Академический» Денис Каракоз, который возглавил незаконную акцию против вырубки Березовой рощи в Екатеринбурге, рассказал о своих встречах с прокуратурой, ФСБ и полицией. Он заявил, что протестующие не остановят борьбу. Свой пост Каракоз опубликовал в telegram-канале «Штаб Березовая роща», а также открыл комментарии в группе. По его словам, была также встреча с прокурором Екатеринбурга Светланой Кузнецовой, присутствовали на ней полицейские, руководство застройщика и другие силовики. Там Каракоз рассказывал, как участок оказался у застройщика, и в том числе о том, как в школе учил по 33 ребенка в классе. «Также выяснилось, что „Атом“ закачивал деньги в УрО РАН по множеству абсурдных подрядов, например, за то, чтобы они сказали, что в роще нужна тропинка. Это выглядело комично, и всем стало понятно, о чем речь», — написал Каракоз. А на беседе в УФСБ силовики якобы искали его связи с чиновниками и бизнесом. «Я не спал два дня и путался в датах, что им не нравилось. Суровые люди с добрыми глазами искали скелеты в моей биографии долго и упорно. В кабинете висел портрет Путина с Медведевым — я на него залипал и очень хотел спать. После того как убедились, что врагов народа здесь нет, грозно инструктировали меня», — поделился Каракоз. Он заявил, что активисты «не должны расслабляться». «Мы будем использовать, богом подаренное время для написания обращений и другой активности. Я хочу, чтобы каждый из нас понимал: ответственность за рощу лежит лично на каждом. Если вдруг я пропаду или решу выйти в окно — это ничего не значит; роща должна стоять. Да, нам уже семь лет говорят, что за нас все решено, но надеюсь, сегодня таких людей стало меньше. <…> Пойду погуляю по ночной роще, иначе я реально морально сорвусь», — заключил он. Именно Каракоз был основным переговорщиком с полицией и властями во время несанкционированных протестов в Березовой роще. Они начались 11 февраля, когда компания «Атомстройкомлекс», недавно купившая огромный участок земли у компании «Дом.рф», вывела на площадку рабочих и технику — чтобы валить деревья. Увидевшие это местные попытались их остановить, случилась стычка, которую оперативно погасили полицейские. Днем 12 февраля противостояние продолжилось, но уже с меньшим размахом. Все новости по ситуации с Березовой рощей — в сюжете URA.RU. Что известно о Каракозе, в сбойке агентства.