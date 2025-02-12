Силовики взялись за лидера протеста в Екатеринбурге: что о нем известно. Фото

Полицию и ФСБ насторожил активист из Академического Каракоз

12 февраля 2025 в 22:53 Размер текста - 17 +

Денис Каракоз уверяет, что корыстных мотивов у него нет Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи Правоохранительные органы занялись Денисом Каракозом, председателем ТОС «Академический», лидером активистов, выступающих против вырубки Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил сам Каракоз. «Меня сегодня по силовикам на беседы водят. <…> Полицейские дали мне предостережение, чтобы не организовывал митинги», — поделился он. По словам информированного источника URA.RU, Каракозом сейчас активно интересуется не только полиция, но и региональное УФСБ. Несанкционированные акции протеста начались 11 февраля, когда компания «Атомстройкомлекс», недавно купившая огромный участок земли у компании «Дом.рф», вывела на площадку рабочих и технику — чтобы валить деревья. Увидевшие это местные попытались их остановить, случилась стычка, которую оперативно погасили полицейские. Вечером, когда площадку начали обносить забором, активисты вышли вновь — и начали крушить забор со словами «отстояли сквер, отстоим и рощу», отсылая к мощным акциям (тоже незаконным) в сквере у драмтеатра в 2019 году против строительства храма. Каракоз вел себя как основной переговорщик с полицией и властями. URA.RU собрало все, что про него известно. Биография Именно Каракоз координировал протестующих два последних дня Фото: Илья Московец © URA.RU Каракозу 44 года, он является уроженцем Одессы, в Екатеринбурге живет с 1996 года. Отец — офицер в отставке, мать — медсестра. Детство прошло в гарнизонах — от Балтийского моря до Тихого океана. Каракоз выучился в РГППУ на инженера-педагога, с 2002-го по 2009 годы работал в торговом бизнесе на позиции топ-менеджера, затем учредил свою компанию. Сейчас занимается бизнесом. Каракоз также работал учителем истории в школе №181 и, как говорит сам, первую известность в Академическом получил уже в те годы, так как тесно общался с родителями учеников. С 2014 года Каракоз руководит ТСЖ РУТ 4 (создавалось для дома на Рутминского, 4, ЖК «Вонсовского — Мехренцева»). Интересно, что это ТСЖ имеет соглашение с УК «Территория», которая как минимум раньше была связана с «Атомстройкомплексом». По словам Каракоза, «Территория» и «Атом» сейчас якобы никак не связаны (слухи о разрыве между коммунальщиком Дмитрием Сенем и владельцем «Атома» Валерием Ананьевым ходят уже как минимум год). Председателем совета ТОС «Академический» Каракоз является с октября 2016 года. По данным URA.RU, его тогда поддерживала администрация Ленинского района (в состав которого ранее входил Академический), но в какой-то момент отношения якобы разладились. Заходы в политику Первые шаги в политике Каракоз начал делать в 2021 году Фото со страницы Дениса Каракоза в соцсетях В 2021 году Каракоз пытался зарегистрироваться на выборы в заксобрание от партии «Новые люди», но ему отказали. В 2022-м участвовал в довыборах в думу Екатеринбурга — уже от «Справедливой России». В 2023-м Каракоз снова пытался попасть в гордуму. Оба раза неудачно. Опрошенные URA.RU областные и городские чиновники убеждены, что ситуацию вокруг Березовой рощи Каракоз использует, чтобы набрать политических очков перед выборами в заксобрание 2026 года. «У него откуда-то появились деньги» Но основная версия другая — в том, что Каракоз может быть ангажирован какими-то бизнес-структурами. «Про него наводили справки. Ходят слухи, что у него откуда-то появились деньги. Якобы в оборот его взял миллиардер, враждебно настроенный к Орлову и ранее спонсировавший региональную ячейку „Справедливой России“», — поделился источник в екатеринбургском истеблишменте. Также в частных разговорах чиновники делятся предположениями, что Каракоз действует по указанию депутата Госдумы Андрея Кузнецова — лидера свердловских эсеров. Каракроз числится его помощником. Новость по теме Вырубку Березовой рощи в Екатеринбурге остановил звонок миллиардеру Сам Каракоз это отрицает. «Это не соответствует действительности. В партии я состою два года — и то потому, что самовыдвиженцем избираться невозможно. А ситуация с рощей длится уже шесть лет. К руководству партии я отношусь хорошо, но мне ничего не указывают. Есть ли политические амбиции? Я не знаю, у меня полное разочарование во всех избирательных кампаниях, там творился трэш… Если скажут в партии, что хотят выдвинуть меня, хорошо, но своих денег я не буду больше тратить ни копейки», — поделился он. И добавил, что не выступает инициатором протестов, а лишь вынужден реагировать на происходящее. Еще Каракоз заявил URA.RU, что единственные деньги, которые используют защитники рощи, идут со сборов. И отчетность якобы прозрачная, есть в открытом доступе. «В штабе вокруг меня много людей, и финансовый вопрос проверяется очень дотошно, все расходы согласовываем. Максимум я позволяю компенсировать себе или людям такси, либо накрыть стол волонтерам, что тоже в отчете отражается», — добавил он. Кузнецов утверждает, что никакого отношения к протестам 11 февраля не имеет. «Да, Каракоз мой помощник и руководитель районного отделения партии, но история с Березовой рощей — это общественная история, а не политическая. Она началась задолго до нашего сотрудничества. Конечно я в курсе того, что там происходит. Городским властям действительно досталась эта ситуация в наследство. Вообще здесь виноваты федералы, а конкретно „Дом.рф“, которые поучаствовали в определении статуса этой земли… И на данный момент правовых оснований [для запрета строительства] фактически не осталось. Я выступаю против форм физического противостояния, такого рода мероприятия мы всегда стараемся избегать», — прокомментировал он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правоохранительные органы занялись Денисом Каракозом, председателем ТОС «Академический», лидером активистов, выступающих против вырубки Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил сам Каракоз. «Меня сегодня по силовикам на беседы водят. <…> Полицейские дали мне предостережение, чтобы не организовывал митинги», — поделился он. По словам информированного источника URA.RU, Каракозом сейчас активно интересуется не только полиция, но и региональное УФСБ. Несанкционированные акции протеста начались 11 февраля, когда компания «Атомстройкомлекс», недавно купившая огромный участок земли у компании «Дом.рф», вывела на площадку рабочих и технику — чтобы валить деревья. Увидевшие это местные попытались их остановить, случилась стычка, которую оперативно погасили полицейские. Вечером, когда площадку начали обносить забором, активисты вышли вновь — и начали крушить забор со словами «отстояли сквер, отстоим и рощу», отсылая к мощным акциям (тоже незаконным) в сквере у драмтеатра в 2019 году против строительства храма. Каракоз вел себя как основной переговорщик с полицией и властями. URA.RU собрало все, что про него известно. Каракозу 44 года, он является уроженцем Одессы, в Екатеринбурге живет с 1996 года. Отец — офицер в отставке, мать — медсестра. Детство прошло в гарнизонах — от Балтийского моря до Тихого океана. Каракоз выучился в РГППУ на инженера-педагога, с 2002-го по 2009 годы работал в торговом бизнесе на позиции топ-менеджера, затем учредил свою компанию. Сейчас занимается бизнесом. Каракоз также работал учителем истории в школе №181 и, как говорит сам, первую известность в Академическом получил уже в те годы, так как тесно общался с родителями учеников. С 2014 года Каракоз руководит ТСЖ РУТ 4 (создавалось для дома на Рутминского, 4, ЖК «Вонсовского — Мехренцева»). Интересно, что это ТСЖ имеет соглашение с УК «Территория», которая как минимум раньше была связана с «Атомстройкомплексом». По словам Каракоза, «Территория» и «Атом» сейчас якобы никак не связаны (слухи о разрыве между коммунальщиком Дмитрием Сенем и владельцем «Атома» Валерием Ананьевым ходят уже как минимум год). Председателем совета ТОС «Академический» Каракоз является с октября 2016 года. По данным URA.RU, его тогда поддерживала администрация Ленинского района (в состав которого ранее входил Академический), но в какой-то момент отношения якобы разладились. В 2021 году Каракоз пытался зарегистрироваться на выборы в заксобрание от партии «Новые люди», но ему отказали. В 2022-м участвовал в довыборах в думу Екатеринбурга — уже от «Справедливой России». В 2023-м Каракоз снова пытался попасть в гордуму. Оба раза неудачно. Опрошенные URA.RU областные и городские чиновники убеждены, что ситуацию вокруг Березовой рощи Каракоз использует, чтобы набрать политических очков перед выборами в заксобрание 2026 года. Но основная версия другая — в том, что Каракоз может быть ангажирован какими-то бизнес-структурами. «Про него наводили справки. Ходят слухи, что у него откуда-то появились деньги. Якобы в оборот его взял миллиардер, враждебно настроенный к Орлову и ранее спонсировавший региональную ячейку „Справедливой России“», — поделился источник в екатеринбургском истеблишменте. Также в частных разговорах чиновники делятся предположениями, что Каракоз действует по указанию депутата Госдумы Андрея Кузнецова — лидера свердловских эсеров. Каракроз числится его помощником. Сам Каракоз это отрицает. «Это не соответствует действительности. В партии я состою два года — и то потому, что самовыдвиженцем избираться невозможно. А ситуация с рощей длится уже шесть лет. К руководству партии я отношусь хорошо, но мне ничего не указывают. Есть ли политические амбиции? Я не знаю, у меня полное разочарование во всех избирательных кампаниях, там творился трэш… Если скажут в партии, что хотят выдвинуть меня, хорошо, но своих денег я не буду больше тратить ни копейки», — поделился он. И добавил, что не выступает инициатором протестов, а лишь вынужден реагировать на происходящее. Еще Каракоз заявил URA.RU, что единственные деньги, которые используют защитники рощи, идут со сборов. И отчетность якобы прозрачная, есть в открытом доступе. «В штабе вокруг меня много людей, и финансовый вопрос проверяется очень дотошно, все расходы согласовываем. Максимум я позволяю компенсировать себе или людям такси, либо накрыть стол волонтерам, что тоже в отчете отражается», — добавил он. Кузнецов утверждает, что никакого отношения к протестам 11 февраля не имеет. «Да, Каракоз мой помощник и руководитель районного отделения партии, но история с Березовой рощей — это общественная история, а не политическая. Она началась задолго до нашего сотрудничества. Конечно я в курсе того, что там происходит. Городским властям действительно досталась эта ситуация в наследство. Вообще здесь виноваты федералы, а конкретно „Дом.рф“, которые поучаствовали в определении статуса этой земли… И на данный момент правовых оснований [для запрета строительства] фактически не осталось. Я выступаю против форм физического противостояния, такого рода мероприятия мы всегда стараемся избегать», — прокомментировал он.