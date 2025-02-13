Экс-председатель Центрального райсуда Челябинска не смогла вернуть мантию

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) 13 февраля отказала в даче рекомендации на занятие вакантной должности судьи Седьмого кассационного суда экс-председателю Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой. Председатель Калининского райсуда Челябинска Михаил Новоселов такую рекомендацию получил.
«Рамзия Лутфуллоева решила вернуться в состав судейского корпуса. Посовещавшись, коллегия решила рекомендовать кандидатуру Андрея Политова, судьи Карагайского суда Пермского края. Заявление Новоселова рассматривали отдельно. Стаж его судейской работы превышает 30 лет. Он получил положительную характеристику и без дополнительных вопросов заручился рекомендацией ВККС», — сообщает «Право.ру».
Ранее ВККС дважды отказывала Лутфуллоевой должности судьи Седьмого кассационного суда из-за конфликтов с коллегами. Она пыталась подавать жалобы в Верховный суд РФ, но это ей не помогло. В декабре 2022 году у Лутфуллоевой истекли полномочия на посту председателя Центрального райсуда.
На посту руководителя райсуда запомнилась история, когда Лутфуллоева вынесла с нарушениями приговор экс-начальнику управления капстроительства мэрии Челябинска Евгению Пашкову. Дело пришлось рассматривать заново. На заседании ВККС Лутфуллоева заявила, что за время перерыва успела с отличием окончить переподготовку в РАНХиГС. Кроме того, она прошла в финал конкурса управленцев «Лидеры России», но все эти доводы ВККС ее убедили.
Полномочия Новоселова на посту председателя Калининского райсуда истекают в 2030 году. Возможный переход в Седьмой кассационный суд означает повышение в статусе и рост зарплаты.
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