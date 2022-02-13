Председателю Центрального райсуда Челябинска отказали в повышении

ВККС не стала рекомендовать Рамзию Лутфуллоеву на должность судьи Седьмого кассационного суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ 14 февраля отказалась рекомендовать председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзию Лутфуллоеву на должность судьи Седьмого кассационного суда. Это была вторая попытка Лутфуллоевой получить повышение. Эту должность займет судья из Златоуста Галина Фролова.

«Меньше повезло Лутфуллоевой и судье Верховного суда Республики Башкортостан Артуру Искандарову. Они тоже метили в судьи Седьмого кассационного суда, но ВККС отказала им в рекомендациях», — сообщает официальное издание ВККС «Право.ру».

Переход в кассационный суд означал для Лутфуллоевой повышение и увеличение зарплаты. Она уже подавала заявление на эту должность, но летом 2021 года ВККС отказала ей в рекомендации. Причиной для этого могли стать ее конфликт с коллективом. Квалификационная коллегия судей (ККС) Челябинской области в апреле 2019 года отстраняла ее от должности, но в Москве приняли решение восстановить Лутфуллоеву на посту председателя райсуда.

Еще один конфликт с участием Лутфуллоевой связан с вынесением приговора экс-начальнику управления капстроительства мэрия Челябинска Евгению Пашкову, обвиняемому в получении взятки. Лутфуллоева при чтении решения допустила ряд ошибок. Из-за этого процесс по Пашкову начался заново.

Полномочия Лутфоллоевой на посту руководителя Центрального райсуда истекают в конце года. В пресс-службе суда работу руководителя не комментируют.

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