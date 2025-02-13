13 февраля 2025

Мосбиржа прекратила торги на время технических неполадок с данными

© Служба новостей «URA.RU»
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Московская биржа обнаружила проблемы с трансляцией данных
Московская биржа обнаружила проблемы с трансляцией данных Фото:

Московская биржа после обнаружения проблем с трансляцией данных и после консультации с участниками рынка приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки. 

«Торги Московской биржи остановлены с 20:40 мск. О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно», — пишет telegram канал «MOEX — Московская биржа». 

Московская биржа извинилась перед всеми участникам рынка. Ранее она информировала об изменении значений верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для облигации SU26218RMFS6 (ОФЗ), начиная с 17:20 по московскому времени, пишет «Национальная служба новостей».

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Московская биржа после обнаружения проблем с трансляцией данных и после консультации с участниками рынка приняла решение о приостановке торгов на фондовом рынке. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.  «Торги Московской биржи остановлены с 20:40 мск. О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно», — пишет telegram канал «MOEX — Московская биржа».  Московская биржа извинилась перед всеми участникам рынка. Ранее она информировала об изменении значений верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для облигации SU26218RMFS6 (ОФЗ), начиная с 17:20 по московскому времени, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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