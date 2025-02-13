Винник прилетел в Турцию, откуда собирается вернуться в Россию

Освобожденный в ходе обмена с Соединенными Штатами россиянин Александр Винник на самолете добрался до Турции, откуда собирается вылететь в Россию. Об этом рассказал его адвокат Аркадий Бух.
«Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию», — рассказал Бух. Его слова передало РИА Новости.
Винник был арестован 25 июля 2017 года в Греции. Основанием для ареста послужили обвинения со стороны США, где его подозревали в отмывании денег на сумму около четырех миллиардов долларов через криптовалютную биржу BTC-E. Винника освободили в ходе обмена с США. Так, РФ передала американского гражданина Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. О том, кто такой Фогель, — в материале URA.RU.
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