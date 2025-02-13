13 февраля 2025

Винник прилетел в Турцию, откуда собирается вернуться в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Винник приземлился в аэропорту Турции
Винник приземлился в аэропорту Турции Фото:

Освобожденный в ходе обмена с Соединенными Штатами россиянин Александр Винник на самолете добрался до Турции, откуда собирается вылететь в Россию. Об этом рассказал его адвокат Аркадий Бух.

«Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию», — рассказал Бух. Его слова передало РИА Новости.

Винник был арестован 25 июля 2017 года в Греции. Основанием для ареста послужили обвинения со стороны США, где его подозревали в отмывании денег на сумму около четырех миллиардов долларов через криптовалютную биржу BTC-E. Винника освободили в ходе обмена с США. Так, РФ передала американского гражданина Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. О том, кто такой Фогель, — в материале URA.RU.

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Освобожденный в ходе обмена с Соединенными Штатами россиянин Александр Винник на самолете добрался до Турции, откуда собирается вылететь в Россию. Об этом рассказал его адвокат Аркадий Бух. «Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию», — рассказал Бух. Его слова передало РИА Новости. Винник был арестован 25 июля 2017 года в Греции. Основанием для ареста послужили обвинения со стороны США, где его подозревали в отмывании денег на сумму около четырех миллиардов долларов через криптовалютную биржу BTC-E. Винника освободили в ходе обмена с США. Так, РФ передала американского гражданина Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. О том, кто такой Фогель, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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