Россия вернула домой Александра Винника, обмененного на американца

Освобожденный из американской тюрьмы в ходе обмена россиянин Александр Винник приземлился в Москве. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух.
«Александр Винник прибыл в Москву», — приводят слова Буха «Известия». Ранее Винник вылетел в Россию из аэропорта Турции.
В России освободили американца Марка Фогеля, ранее осужденного на территории РФ, об этом стало известно 12 февраля. Его обменяли на Винника, который обвинялся американскими властями в серии финансовых преступлений. Что известно о его освобождении — в материале URA.RU.
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