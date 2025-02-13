13 февраля 2025

Россия вернула домой Александра Винника, обмененного на американца

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет с Винником на борту приземлился в аэропорту Москвы, сообщил Бух
Самолет с Винником на борту приземлился в аэропорту Москвы, сообщил Бух Фото:

Освобожденный из американской тюрьмы в ходе обмена россиянин Александр Винник приземлился в Москве. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух.

«Александр Винник прибыл в Москву», — приводят слова Буха «Известия». Ранее Винник вылетел в Россию из аэропорта Турции.

В России освободили американца Марка Фогеля, ранее осужденного на территории РФ, об этом стало известно 12 февраля. Его обменяли на Винника, который обвинялся американскими властями в серии финансовых преступлений. Что известно о его освобождении — в материале URA.RU.

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Освобожденный из американской тюрьмы в ходе обмена россиянин Александр Винник приземлился в Москве. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух. «Александр Винник прибыл в Москву», — приводят слова Буха «Известия». Ранее Винник вылетел в Россию из аэропорта Турции. В России освободили американца Марка Фогеля, ранее осужденного на территории РФ, об этом стало известно 12 февраля. Его обменяли на Винника, который обвинялся американскими властями в серии финансовых преступлений. Что известно о его освобождении — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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