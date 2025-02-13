13 февраля 2025

В Нижнем Тагиле выставили на продажу действующий рынок. Фото

В Нижнем Тагиле продается рынок за 39 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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На сайте «Авито» продают нижнетагильский рынок
На сайте «Авито» продают нижнетагильский рынок Фото:

В Нижнем Тагиле за 39 777 000 рублей выставлен на продажу действующий рынок на Букатино. Объект расположен по адресу Береговая — Краснокаменская, 31Ак6 в Тагилстроевском районе. Информация размещена на сайте «Авито».

«Бизнeс нa coбcтвeннoм земельном учacтке 0,4 гeктаpа. Работaeт бoлеe 30 лeт, осущeствляeтcя продажа овoщей и фруктoв для грaждан гopода. На тeрpитоpии нахoдятcя 25 некапитaльныx cтpoений», — говорится в объявлении.

Общая площадь — 1500 кв.м. Во всех помещениях есть отопление и всё необходимое оборудование.

За объект недвижимости просят почти 40 миллионов рублей
За объект недвижимости просят почти 40 миллионов рублей
Фото:

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В Нижнем Тагиле за 39 777 000 рублей  выставлен на продажу действующий рынок на Букатино. Объект расположен по адресу Береговая — Краснокаменская, 31Ак6 в Тагилстроевском районе. Информация размещена на сайте «Авито». « Бизнeс нa coбcтвeннoм земельном учacтке 0,4 гeктаpа. Работaeт бoлеe 30 лeт, осущeствляeтcя продажа овoщей и фруктoв для грaждан гopода. На тeрpитоpии нахoдятcя 25 некапитaльныx cтpoений», — говорится в объявлении. Общая площадь — 1500 кв.м. Во всех помещениях есть отопление и всё необходимое оборудование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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