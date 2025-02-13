На сайте «Авито» продают нижнетагильский рынок
В Нижнем Тагиле за 39 777 000 рублей выставлен на продажу действующий рынок на Букатино. Объект расположен по адресу Береговая — Краснокаменская, 31Ак6 в Тагилстроевском районе. Информация размещена на сайте «Авито».
«Бизнeс нa coбcтвeннoм земельном учacтке 0,4 гeктаpа. Работaeт бoлеe 30 лeт, осущeствляeтcя продажа овoщей и фруктoв для грaждан гopода. На тeрpитоpии нахoдятcя 25 некапитaльныx cтpoений», — говорится в объявлении.
Общая площадь — 1500 кв.м. Во всех помещениях есть отопление и всё необходимое оборудование.
За объект недвижимости просят почти 40 миллионов рублей
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