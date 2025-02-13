По словам блогера, в ресторан зашел неизвестный и открыл огонь
Перестрелка произошла в московском ресторане «Кофемания», в котором в этот момент находились люди. Среди них была блогер-миллионник Эвелина Тарханова, известная под псевдонимом Лунаком.
«В кофеманию сейчас мужик со стволовом залетел... Девушки официантки ростом 1,5 метра начали всех закрывать собой, всех прятать», — рассказала Тарханова в telegram-канале.
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