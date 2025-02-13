13 февраля 2025

Блогер-миллионник попала в перестрелку в московском ресторане «Кофемания». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам блогера, в ресторан зашел неизвестный и открыл огонь
По словам блогера, в ресторан зашел неизвестный и открыл огонь Фото:

Перестрелка произошла в московском ресторане «Кофемания», в котором в этот момент находились люди. Среди них была блогер-миллионник Эвелина Тарханова, известная под псевдонимом Лунаком.

«В кофеманию сейчас мужик со стволовом залетел... Девушки официантки ростом 1,5 метра начали всех закрывать собой, всех прятать», — рассказала Тарханова в telegram-канале.

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Перестрелка произошла в московском ресторане «Кофемания», в котором в этот момент находились люди. Среди них была блогер-миллионник Эвелина Тарханова, известная под псевдонимом Лунаком. «В кофеманию сейчас мужик со стволовом залетел... Девушки официантки ростом 1,5 метра начали всех закрывать собой, всех прятать», — рассказала Тарханова в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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