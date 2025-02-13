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03:28
Вандалы закошмарили подъезд в Нижнем Тагиле
03:25
Села Нижневартовского района посетит передвижная поликлиника. Список
03:04
Трамп похвалил себя за умерший после его угроз БРИКС
Что известно об Александре Виннике, которого обменяли и вернули на Родину
02:46
Освобожденный Александр Винник вернулся на Родину и обратился к Путину
02:38
Циклон с Черноземья принесет в Пермский край обильные снегопады
02:29
Появились кадры с возвращением Винника на Родину
Встреча Путина и Трампа, поддержка России Западом: главное об СВО и завершении конфликта 13 февраля
02:22
Блогер-миллионник попала в перестрелку в московском ресторане «Кофемания». Видео
02:15
В Нижнем Тагиле выставили на продажу действующий рынок. Фото
02:10
Медика из ЯНАО наградили медалью за спасение жизней бойцов СВО
Путин объявил благодарность дочери Кадырова: что о ней известно
02:01
В России собираются дарить деньги за многолетние браки
1
02:00
В Одессе прогремели взрывы в районе порта
02:00
Трамп назначил дату первой встречи США с Россией по СВО
Интрига с новгородским губернатором тянется к цене в 2 трлн
01:39
Пермский владелец затонувшего в Черном море танкера обжалует штраф
01:37
Трамп захотел поскорее встретиться с Путиным и Цзиньпином из-за ядерного оружия
01:34
Трамп поверил словам Путина по поводу желания закончить СВО
В России усилили контроль за строительством школ и садиков
01:25
Самолет ВВС США заметили на посадке в Москве
01:23
Трамп успокоил Зеленского, допустив Украину на мирные переговоры
01:12
На кубанский нефтезавод напали беспилотники. Видео
Правительство защитит россиян от надоедливых звонков
01:07
Россия вернула домой Александра Винника, обмененного на американца
01:02
США согласились отдать РФ территории Украины, но есть нюанс
01:01
В центре Кургана продают дом купца за 45 миллионов рублей. Фото
Путин посвятил Богомаза в клуб губернаторов-старожилов
00:56
Канье Уэст разводится с Бьянкой после скандала на «Грэмми»
00:50
Жители Верхней Салды остались без горячей воды из-за серьезной аварии. Фото
00:38
Трамп признался, что хочет вернуть Россию в G7
Что известно о свадьбе детей раввинов Украины и России, где были замечены звезды из РФ
00:26
Times: бойцов ВСУ повергло в шок из-за переговоров Трампа и Путина
1
00:17
В Курахове вскрыли украинский цех по производству дронов
00:08
Бывшего премьера Франции задержали за хищение государственных денег
1
Блиновскую хотят приговорить к шести годам колонии: как «королева марафона» задолжала банку полмиллиарда
13 февраля 2025
23:56
Зеленский отчитался Литве о переговорах с Трампом
1
23:45
Винник прилетел в Турцию, откуда собирается вернуться в Россию
1
23:44
В Каменске-Уральском пожарные спасли из горящего дома девять человек и ребенка, одна женщина погибла. Фото
Десятки пострадавших, ранены дети: что известно о наезде на толпу в Германии
23:37
Прикамье пробилось в лидеры ПФО по налоговым поступлениям в бюджет РФ
23:35
В ВСУ раскрыли, сколько еще смогут воевать
23:34
Мосбиржа прекратила торги на время технических неполадок с данными
2
Стюардесса «Уральских авиалиний» признана одной из самых красивых в РФ: что за конкурс и кто представлен. Фото
23:27
Топ-7 необычных рецептов с халвой
23:26
Губернатор Моор анонсировал новый проект для участников СВО
23:25
Свердловчанину установили межпозвоночный протез, созданный на 3D-принтере. Фото
Почему в России закрылись валютные пункты: что будет с рублем после разговора Путина и Трампа
23:25
В Курганской области названы самые высокооплачиваемые отрасли: кто зарабатывает больше всех
23:22
Экс-председатель Центрального райсуда Челябинска не смогла вернуть мантию
23:21
В Петербурге 18-летний парень мешал скорой оказывать помощь матери
1
Подробности переговоров Путина и Трампа, первые договоренности лидеров: о чем Песков рассказал журналистам
23:11
Мосбиржа приостановила торги из-за проблем
23:00
«Россети Ленэнерго» выявили 40 тысяч нарушений на своей инфраструктуре
1
22:56
Путин подписал указ об индексации военных пенсий россиянам
1
Доллар рухнул ниже 89 рублей: прогнозы на дальнейшее падение, пора ли покупать валюту
22:55
Минобороны РФ поблагодарило Путина за слова про «своих ребят» на СВО
1
22:53
Скончалась российская блогерша Шеремет, рассказывавшая о жизни с редкой болезнью
22:53
СК опубликовал видео из шахты «Уралкалия» в Соликамске, где погибли двое рабочих. Видео
Липецкая область подверглась массированной атаке ВСУ: карта СВО на 13 февраля
22:49
В Петербурге в День защитника Отечества будет бесплатный вход в Ратную палату
1
22:49
Скандал с Фадеевым, долги и расставание с дочерью: Юлии Савичевой — 38
22:48
Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
Кто будет следующим президентом Абхазии: список кандидатов, кого поддерживает Россия
22:47
Украина атаковала Крым беспилотниками
22:43
В онлайн-кинотеатрах вышел новый сериал «Аутсорс» с Иваном Янковским: сюжет, актеры и отзывы
1
22:42
Челябинский пенсионер за рулем ВАЗ погиб под колесами грузовика
В Абхазии проведут досрочные выборы: причина спешки, когда объявят итоги
22:38
«Где деньги, Зин?»: скандальный оленевод из ЯНАО троллит чиновников в соцсетях. Видео
1
22:28
Россия и Украина уведомили Красный Крест о числе пленных и гражданских в заключении
22:26
На СВО погиб чиновник, насмерть сбивший 18-летнюю девушку в Кизеле
Последняя глава СВО, разочарование Украины: реакции зарубежных СМИ на переговоры Путина и Трампа
22:18
Беглов провел совещание по поддержке ветеранов СВО
22:15
Американский авианосец столкнулся с судном в море: что известно о происшествии
1
22:14
Обвинения поджигателям вертолета и приезд заместителя генпрокурора РФ в ЯНАО: события дня
1
22:13
Продюсер раскрыл гонорар певицы Надежды Кадышевой
1
22:09
«Я морально сорвусь»: лидер протеста в Екатеринбурге рассказал про визит к силовикам
6
22:08
Петербург полностью перешел на отечественное ПО в управлении транспортом
1
22:05
Власти Кургана обещают сделать освещение у пятой школы, но есть нюанс. Фото
22:04
Зеленский призвал Запад направить военный контингент на Украину
1
22:04
Отказался от фамилии отца и снял «Слово пацана»: режиссеру Жоре Крыжовникову — 46
4
22:00
Неудачная пластика и страсть без любви: жизнь и карьера Ирины Дубцовой
1
21:56
В Петербурге девушку госпитализировали из-за воспламенения смартфона в кармане
1
21:54
Военкор Котенок: Украина атаковала Сочи
1
21:50
Авианосец США столкнулся с судном в Средиземном море
2
21:43
Шеф Пентагона заявил, что от Путина не требуются уступки для начала переговоров
21:41
«Сделать жилье дешевле не сможем»: тюменский девелопер объяснил, что не так с ценами на новостройки
1
21:36
Мэр из ХМАО запретил депутату задавать ему вопросы во время отчета перед жителями
21:35
Блиновская расплакалась в зале суда
1
21:28
«Любимица молодежи»: продюсер Дворцов объяснил невероятный успех Кадышевой
2
21:28
Путин и Трамп договорились о скорой встрече
21:26
В Петербурге на развязке М-11 к Пулково начали строить фундамент
21:23
Куда в ЯНАО сходить на День всех влюбленных. Афиша
21:20
Тюменец, вломившийся в детский сад с железной трубой, отказался от теста на наркотики
21:13
Вооруженный свердловчанин ворвался в церковь и напал на служительниц. Видео
3
21:11
Песков объяснил, почему Путин и Трамп говорили полтора часа
21:05
Сколько можно съесть пирожных: все о популярных десертах
21:00
Аэропорт Сочи ввел ограничения на перелеты
21:00
Прогноз по наводнению и стройка бассейна: главные события Кургана за 13 февраля
20:59
«Доступ ко мне найти сложно»: Алсу отказалась от романа с 20-летним
20:58
Генсек НАТО развеял мечты Зеленского о вступлении в альянс
20:48
Экс-кадровик пермской колонии отсудила деньги у ИК-28
1
20:47
Генсек НАТО назвал Путина сильным переговорщиком
1
20:45
Челябинский военврач Мицуков разделил с экс-супругой 56 стволов оружия
20:45
Челябинская надежда Ельцина: олигархи новой России
20:42
Митрополит Кульберг призвал запретить аборты в частных клиниках
9
20:36
Врачи ХМАО раскрыли, как распознать у себя рак. Инфографика
20:33
США официально ввели санкции против прокурора МУС, который выдал ордер на арест Путина
1
20:32
Сотрудника Росгвардии задержали в Курганской области после незаконной охоты. Инсайд
1
20:29
В Кремле заявили, что Путин будет рад видеть Трампа на праздновании Дня Победы
20:27
В Тюмени выступит стендап-комик Виктор Комаров
20:22
Жительницы Крыма пожаловались на «выдавливание» детей в роддоме
20:20
Дума Сургута выберет зампреда из профсоюзных лидеров РЖД и «Сургутнефтегаза». Инсайд
20:19
Песков намекнул, где могут пройти переговоры по окончанию конфликта на Украине
20:16
Посол Израиля в РФ сообщила, что россиянин Труфанов жив
1
20:16
Екатеринбуржцам выставили огромный счет за электричество — с переплатой в 100 раз. Фото
3
20:11
Пермяк расплатился за секс водкой, марихуаной и пирожками, но пожалел об этом
20:10
Пенсионерка устроила торговлю нелегальной водкой в курганском СНТ
20:10
Песков: Украина будет участвовать в переговорах по окончанию СВО
4
20:03
Директора челябинского МУП «Коммет» Кочнева отправили в СИЗО на два месяца
1
20:02
Вернутся ли в Россию артисты после переговоров Трампа и Путина: мнение продюсера
20:00
Путин назвал бойцов СВО «мои ребята»
20:00
Источник назвал основного кандидата на должность министра территориальной безопасности Пермского края
19:58
На Ямале и в Югре выросло количество иностранных путешественников
19:58
Путин объявил благодарность дочери Кадырова
6
19:49
Экс-замглавы челябинской полиции Федерягину на три месяца продлили срок в СИЗО
19:44
Алаудинов назвал Трампа врагом России и человечества
9
19:36
Мэрию Нового Уренгоя проверит прокуратура после жалобы замгенпрокурора Зайцеву
19:28
Правительство: цены на сливочное масло удалось стабилизировать
3
19:28
В депздраве ЯНАО отреагировали на информацию о нехватке медиков
19:27
Блиновской запросили шесть лет колонии
19:25
Трамп анонсировал новые взаимные пошлины
19:24
Мэр Екатеринбурга встретился с авторами жалоб Путину
2
19:23
Подготовка к Сретению и другие праздники: что отмечают православные 14 февраля
19:23
Президент Путин поощрит челябинского водителя и коллектив научного института
19:15
Композитор Величковский поставил точку в вопросе «судов» Бузовой и Дэнс из-за песни
19:14
Европарламент признал нелегитимными власти Грузии
3
19:13
Депутат курганской облдумы Шиншин передал храму подарок от губернатора Шумкова
19:09
«Не очень приятно»: Зеленский обиделся на Трампа за то, что тот первым позвонил Путину
19:03
Поднимет ли ЦБ ключевую ставку и как это отразится на россиянах
1
19:03
Тюменский депутат ГД Горячева внесла законопроект о введении штрафов за оправдание домашнего насилия
19:00
ФСБ пресекла работу экстремистской ячейки АУЕ* в колонии ХМАО
1
18:58
NYT рассказала о «большой победе» Путина
2
18:53
Прокурор запросил шесть лет тюрьмы для Блиновской
1
18:53
Застройщик незаконно занял тысячи квадратных метров в Березовой роще
3
18:44
В Перми изменят расписание работы общественного транспорта
1
18:42
Челябинск вошел топ-3 по России по росту числа арендных квартир. Инфографика
18:40
В Прикамье проблемный мэр удержится в должности
18:31
В тюменском театре кукол сыграют спектакли для незрячих детей
18:31
Зеленский объяснил, почему ввел санкции против Порошенко* и обещал их снять в одном случае
1
18:25
Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в новый ресторан Сургута
18:21
Дом Яушевых в Троицке задумали сделать объектом культурного наследия. Фото
18:20
Курганский врач Куликов: защемление нерва у мужчин провоцирует импотенцию
2
18:17
В центре Тюмени перенесли сроки реконструкции исторического особняка
18:16
Правительство защитит россиян от звонков мошенников: что изменится
2
18:15
Гладков уволил своего советника
18:15
Отец челябинского экс-депутата Аракеляна признал вину по делу дорожной ОПГ. Фото, видео
1
18:14
Мясопустная родительская суббота 22 февраля: что можно и нельзя делать
18:12
Ямальцам рассказали об опасности крупных денежных банкнот
2
18:08
В Пермском крае увеличилось количество заправок для электромобилей
18:07
В Тюмени изымают дома ради масштабной перестройки районов
18:06
Элитный батальон ВСУ сбежал из Курской области
18:03
В Курганской и Челябинской областях расширят федеральные трассы до четырех полос
1
18:01
Живущая в США эмигрантка каждый год едет бесплатно лечиться в Екатеринбург
7
18:01
Застройщик сносит дом, чтобы расширить место для стройки ЖК в Кургане. Фото, видео
1
18:00
Ретроградная Венера 2025: чего опасаться всем знакам зодиака
1
18:00
Как мечты экс-губернатора ЯНАО Неелова помогли создать авиакомпанию «Ямал»
5
17:57
В Петербурге мужчина жил с мумией своего брата
17:56
В ямальской больнице появился аппарат МРТ, обещанный губернатором Артюховым. Фото
1
17:56
В ХМАО СОБР задержал организатора фиктивных браков с нелегалами
17:53
Тюменцам рассказали, чем опасны «обветренные» губы
1
17:52
Генконсульство РФ уточняет, есть ли россияне среди пострадавших при ЧП в Мюнхене
17:48
В Госдуме назвали место, где могут пройти переговоры по концу СВО
4
17:45
Американец пришел в шок от цен в российском продуктовом магазине
16
17:45
В Тюмени замгубернатора едва сдержал слезы на выставке фотографа Михаила Калянова
17:44
Тюменцы поддержали идею сдачи ОГЭ только по двум предметам
3
17:39
В Озерске на 23 года осудили маньяка-педофила, торговавшего наркотиками
17:34
Власти Екатеринбурга закупят полсотни новых трамваев
17:31
В квартале Петербурга предотвратили крупную аварию на теплосетях
17:30
В соцсетях расходятся заявления о старте в РФ фейкового проекта «Железный герой»
17:24
В Госдуме хотят ужесточить призыв для россиян
7
17:19
В курганском округе отметят проводы Масленицы с играми, конкурсами и блинами
4
17:15
Суд отказал в поддержке жене водителя свердловского мэра, победившей на выборах
3
17:14
«Королева марафонов» Блиновская заплатила треть долга в СИЗО
17:14
«Пользователя не существует»: пиарщики нового мэра из ХМАО потерпели фиаско. Скрин
17:13
Многодетную свердловчанку оставили без выплат за гибель мужа на СВО
1
17:12
Силовики задержали сторонника терроризма из Магнитогорска. Видео
1
17:11
«Мы с тобой, Михаил»: в Тюмени открылась посмертная выставка фотографа Калянова
17:11
Трамп анонсировал «хорошую возможность» завершения СВО
1
17:07
Не только цветы и конфеты: 50 идей недорогих подарков любимой на 14 февраля
17:02
Один из крупнейших металлургических заводов России внедрит в производство инновации, созданные в УрФУ
17:01
Появилось видео ликвидации исламистов, готовивших теракт в Пскове
1
17:00
Власти Кетово прикрываются решениями судов, чтобы не строить станцию ЖБО
6
16:53
Рэпер Джиган выступил на свадьбе детей главных раввинов Одессы и России. Видео
16:53
Топ самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в Челябинске. Скрин
16:53
«Идут смотрины»: как арест поможет Марселю Гасанову стать лидером криминального мира России
4
16:51
Мэр Челябинска Лошкин поручил восстановить Арт-сквер к майским праздникам. Фото
16:44
На Пермском тракте изменят схему движения
16:42
Житель ХМАО собирается подать в суд на «Пятерочку» из-за требований раскрыть свои доходы
16:41
Чиновника из Лаоса научили жарить блины в Тобольске. Фото
16:38
Серийного маньяка задержали в Магнитогорске спустя семь лет поисков. Видео
2
16:35
В Тюмени мигранты открывают нелегальные хостелы «для своих»
3
16:35
Крупное пермское предприятие возглавил уроженец Лысьвы
16:34
Тюменская вокалистка выступит на федеральном канале
16:27
В Перми автобус с пассажирами влетел в ограждение. Фото
16:26
Под Тюменью запустят производство вина
7
16:26
Брала короны: что известно о самой красивой стюардессе России из «Уральских авиалиний». Фото
2
16:25
В Пермь с гастролями едет московский театр Новая Опера
16:24
СУ СК возбудил уголовное дело после гибели в Кургане двух мужчин на производстве
2
16:21
Госдума усилила ответственность за игнорирование военкомата при переезде
16:19
Глава Оренбурга неожиданно ушел на СВО
6
16:16
Курганская область одной из первых на Урале войдет в пожароопасный сезон
3
16:16
В ЯНАО открыли продажу билетов на паромное сообщение
16:09
Россияне ужаснулись новыми тарифами ЖКХ
34
16:05
На Западе рассказали, что разрушил Трамп одним звонком Путину
2
16:04
Ямальский доктор Токарев: соки из фруктов и овощей опасны для кишечника
1
16:03
Тюменка украла 10 банок кофе ради подарка на 23 февраля
1
16:02
В крупном ТЦ Екатеринбурга ночью устроят закрытую вечеринку со звездой
2
15:58
В Магнитогорске полиция разыскивает двух выживших жертв сексуального маньяка
15:56
В Челябинске проходят съемки концерта певицы Юты к 23 февраля
15:54
Валютные кассы закрылись из-за резкого обвала доллара после разговора Путина и Трампа
12
15:45
Екатеринбуржец, убивший соседа из-за предложения о сексе, уехал на СВО
15:43
С челябинских предприятий ЖКХ взыскивают 500 млн рублей за электроэнергию
2
15:43
Каждое третье преступление в ЯНАО совершается в состоянии алкогольного опьянения
1
15:42
Прокуратура начала проверку после гибели рабочих на предприятии в Кургане
15:42
Володин раскритиковал предложение Рособрнадзора о баллах по русскому для детей мигрантов
5
15:41
Что посмотреть: второй сезон триллера «Разделение» приковал фанатов к экрану
15:41
Стали известны подробности гибели двух рабочих на предприятии Кургана. Инсайд
1
15:38
Полиция обратилась к свердловчанам из-за похищенной медали Героя СССР
2
15:32
«Жабагадюкинг»: Захарова иронично отреагировала на санкции Зеленского против Порошенко*
5
15:30
Госдума приняла проект о присяге: в каком случае могут лишить гражданства
2
15:29
Медведев пришел к свердловскому бойцу, потерявшему ногу в тяжелом бою. Фото
2
15:27
В Пермском крае откроется Музей кино
15:21
Тысячи многодетных семей на Ямале не могут получить землю
3
15:17
Многодетная мать из Перми привлекла мужа для сбыта наркотиков
15:17
Власти Курганской области озвучили прогноз по паводку
2
15:14
Bild: в Мюнхене автомобиль въехал в толпу, есть 15 раненых. Видео
15:12
Власти Кыштыма показали, как восстанавливают усадьбу, деньги на которую дал Путин. Фото
15:07
Назван город-лидер по травмам на работе в ЯНАО. Инфографика
15:06
В ХМАО полиция устроила рейд на нелегалов
1
15:01
В Екатеринбурге автобус с пассажирами влетел в забор, работают медики и ГАИ. Фото
4
15:00
В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Трампа
14:59
В России резко упали цены на некоторые продукты
16
14:58
В ГД приняли законопроект об обязанности с 14 лет приносить присягу
4
14:50
УФСБ поймало пермячку, передававшую сведения об оборонном предприятии Украине
2
14:50
Слуцкий провел переговоры с представителями Конгресса США
3
14:46
«Лакомка»: челябинский депутат Госдумы создаст банк названий для бизнеса
1
14:45
В Кремле оценили возможность участия стран Европы в переговорах по Украине
14:44
Кремль — URA.RU: Путин и Трамп не обсуждали признание Крыма
1
14:41
Тюменский комбинат будет поставлять халяльное молоко за границу
2
14:41
Песков ответил на вопрос про временные рамки очной встречи Путина и Трампа
14:37
У депутатов-единороссов тюменской «матрешки» появился новый пиар-тренд. Фото
14:37
Московские опера следили за авторитетом из Екатеринбурга, попавшим в СИЗО
1
14:37
ОБЭП заинтересовался депутатом думы из ХМАО. Инсайд
1
14:32
Зам Генпрокурора РФ Зайцев примет участие в Коллегии ведомства на Ямале
14:32
Песков объяснил важность контакта Трампа и Путина
1
14:31
В Челябинске ФСБ задержала проукраинского террориста. Видео
14:31
Песков рассказал о прибытии Трампа в День Победы
1
14:30
В Кремле оценили планы США о территориях на Украине
14:30
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
14:27
Зеленский ввел санкции против Порошенко* и Коломойского
14:25
Застройщик сделает кафе в историческом доме в центре Кургана. Фото
6
14:23
Персонажей сказок народов Урала и Сибири оживят в дополненной реальности
14:20
Квартиры из ХМАО вошли в топ самой дорогой недвижимости в УрФО
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