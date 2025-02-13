13 февраля 2025
12 февраля 2025

Села Нижневартовского района посетит передвижная поликлиника. Список

В Нижневартовский район приедет передвижная поликлиника
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Нижневартовского района смогут пройти качественное обследование в передвижной поликлинике
Жители Нижневартовского района смогут пройти качественное обследование в передвижной поликлинике Фото:

Населенные пункты Нижневартовского района посетит передвижная поликлиника. В ней жители смогут пройти качественное обследование и получить консультацию врачей узкого профиля, сообщили в районной мэрии. 

«Жители Нижневартовского района смогут пройти качественное обследование, получить консультацию медиков узкого профиля, не выезжая из своего населённого пункта. Каждое посещение пациентов врачи передвижной поликлиники фиксируют и вносят в электронную карту», — рассказали в telegram-канале администрации. 

Медики оснащены современным оборудованием, отвечающем всем требованиям. Так в поликлинике жители смогут пройти флюорографю, маммографию, лабораторную диагностику.

Всего с 25 февраля по 1 апреля передвижной медцентр посетит восемь населенных пунктов Нижневартовского района. Расписание визитов выглядит так: 

  • Сельское поселение Покур — с 25 по 28 февраля 2025 года;
  • Сельское поселение Ларьяк — с 4 марта по 7 марта 2025 года;
  • Село Охтеурье — с 10 по 11 марта 2025 года;
  • Сельское поселение Ваховск — с 12 по 14 марта 2025 года;
  • Село Большетархово — с 17 по 18 марта 2025 года;
  • Сельское поселение Зайцева Речка — с 20 по 22 марта 2025 года;
  • Деревня Вата — с 25 по 27 марта 2025 года;
  • Сельское поселение Аган — с 29 марта по 1 апреля 2025 года. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе расширят детский загородный лагерь. Власти анонсировали строительство второй очереди детского загородного лагеря «Лесная сказка». Работы там начнутся уже в 2025 году.

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Населенные пункты Нижневартовского района посетит передвижная поликлиника. В ней жители смогут пройти качественное обследование и получить консультацию врачей узкого профиля, сообщили в районной мэрии.  «Жители Нижневартовского района смогут пройти качественное обследование, получить консультацию медиков узкого профиля, не выезжая из своего населённого пункта. Каждое посещение пациентов врачи передвижной поликлиники фиксируют и вносят в электронную карту», — рассказали в telegram-канале администрации.  Медики оснащены современным оборудованием, отвечающем всем требованиям. Так в поликлинике жители смогут пройти флюорографю, маммографию, лабораторную диагностику. Всего с 25 февраля по 1 апреля передвижной медцентр посетит восемь населенных пунктов Нижневартовского района. Расписание визитов выглядит так:  Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе расширят детский загородный лагерь. Власти анонсировали строительство второй очереди детского загородного лагеря «Лесная сказка». Работы там начнутся уже в 2025 году.
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