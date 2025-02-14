Милонов призвал ввести полицию нравов из-за Дня святого Валентина

Скидки на «срамные товары» и стимулирующие таблетки стали символом Дня святого Валентина. Именно поэтому в РФ должна появиться полиция нравов, которая следила бы за аналогичными процессами и пресекала их. Своим мнением поделился зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
«Все эти скидки на срамные товары, предметы нижней одежды, подманивающие капли, стимулирующие разные таблетки — это все стало символом этого праздника (Дня святого Валентина — прим. URA.RU). Я честно могу сказать, мне совершенно очевидно, что России не хватает органа, который мог быть признан полицией нравов и следил бы за соблюдением норм и правил, которыми характеризуется защита традиционных ценностей от таких коммерческих поползновений», — заявил Виталий Милонов в беседе с ТАСС.
По оценке ВЦИОМ, День святого Валентина считают праздником только 30% россиян, отмечает «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы Яна Лантратова увидела в представленных цифрах постепенное снижение влияния западной культуры, пишет RT. А о тех, кто больше всех тратит деньги на подарки к 14 февраля, узнаете из материала телеканала 360.
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