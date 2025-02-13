13 февраля 2025

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Гортранса» Нугаев

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового троллейбуса Алексею Орлову. Екатеринбург, орлов алексей, троллейбусное депо, нугаев сергей
Сергей Нугаев руководит «Гортрансом» с 2018 года Фото:

В Екатеринбурге задержали Сергея Нугаева — гендиректора муниципального предприятия «Гортранс», которое обслуживает большинство автобусных, трамвайные и троллейбусные маршруты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в своем неофициальным telegram-канале. Информацию URA.RU подтвердил источник.

По предварительным данным, Нугаева подозревают в получении взятки за покровительство компании, занимающейся обслуживанием автобусов. Официальных комментариев от силовиков пока нет.

Нугаев возглавляет «Гортртанс», в последние годы переживающий жесткий кризис, с 2018 года. В октябре 2023 года задерживали начальника филиала «Гортранса» «Автобусные перевозки» Александра Хабарова и ведущего инженера материально-технического снабжения «Гортранса» Дмитрия Фурсика. Их обвинили в коррупции при закупке запчастей для транспорта.

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В Екатеринбурге задержали Сергея Нугаева — гендиректора муниципального предприятия «Гортранс», которое обслуживает большинство автобусных, трамвайные и троллейбусные маршруты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в своем неофициальным telegram-канале. Информацию URA.RU подтвердил источник. По предварительным данным, Нугаева подозревают в получении взятки за покровительство компании, занимающейся обслуживанием автобусов. Официальных комментариев от силовиков пока нет. Нугаев возглавляет «Гортртанс», в последние годы переживающий жесткий кризис, с 2018 года. В октябре 2023 года задерживали начальника филиала «Гортранса» «Автобусные перевозки» Александра Хабарова и ведущего инженера материально-технического снабжения «Гортранса» Дмитрия Фурсика. Их обвинили в коррупции при закупке запчастей для транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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