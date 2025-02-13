В Екатеринбурге задержан гендиректор «Гортранса» Нугаев

В Екатеринбурге задержали Сергея Нугаева — гендиректора муниципального предприятия «Гортранс», которое обслуживает большинство автобусных, трамвайные и троллейбусные маршруты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в своем неофициальным telegram-канале. Информацию URA.RU подтвердил источник.
По предварительным данным, Нугаева подозревают в получении взятки за покровительство компании, занимающейся обслуживанием автобусов. Официальных комментариев от силовиков пока нет.
Нугаев возглавляет «Гортртанс», в последние годы переживающий жесткий кризис, с 2018 года. В октябре 2023 года задерживали начальника филиала «Гортранса» «Автобусные перевозки» Александра Хабарова и ведущего инженера материально-технического снабжения «Гортранса» Дмитрия Фурсика. Их обвинили в коррупции при закупке запчастей для транспорта.
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