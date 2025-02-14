ВС РФ разгромили колонну ВСУ в Курской области

Бойцы 810-й бригады морской пехоты группировки «Север» ВС РФ успешно осуществили засаду, в результате чего была полностью уничтожена колонна Вооруженных сил Украины, двигавшаяся через Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне ВСУ, разгромили противника и полностью остановили продвижение врага на данном участке», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает ТАСС.
После получения команды военными занять определенный рубеж была обнаружена продвигающаяся колонна противника. ВС РФ немедленно начали огневой налет, первой целью стал танк, что позволило остановить движение ВСУ. Затем были уничтожены две боевые машины пехоты. Пехотинцы противника, пытавшиеся выйти из транспортных средств, были встречены огнем из различного вооружения, включая артиллерию и FPV-дроны.
Ранее элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был вынужден отступить со своих позиций в Суджанском районе Курской области. Причиной отступления стали серьезные потери личного состава батальона, достигшие приблизительно 50%. ВС РФ на курском направлении значительно продвинулись на участке в 20 километров в длину и более двух километров в глубину.
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