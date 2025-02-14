ВСУ атаковали российские регионы в день переговоров с США

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ВСУ атаковали Россию с применением дронов
ВСУ атаковали Россию с применением дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 14 февраля над тремя российскими регионами уничтожили 50 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Сегодня в Германии запланированы мирные переговоры между представителями Украины, России и США. 

«Силы ПВО ночью уничтожили 50 украинских БПЛА, 41 над Белгородской областью, 5 БПЛА — над Воронежской, 4 — над Ростовской», — доложили в оборонном ведомстве. Пост опубликован в telegram-канале МО РФ. 

Ранее MK.RU писал, что Украина не намерена общаться с представителями РФ на предстоящей встрече в Мюнхене. Об этом заявил советник главы украинского лидера Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Он считает, что для начала Киев должен договориться с Вашингтоном. 

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В ночь на 14 февраля над тремя российскими регионами уничтожили 50 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Сегодня в Германии запланированы мирные переговоры между представителями Украины, России и США.  «Силы ПВО ночью уничтожили 50 украинских БПЛА, 41 над Белгородской областью, 5 БПЛА — над Воронежской, 4 — над Ростовской», — доложили в оборонном ведомстве. Пост опубликован в telegram-канале МО РФ.  Ранее MK.RU писал, что Украина не намерена общаться с представителями РФ на предстоящей встрече в Мюнхене. Об этом заявил советник главы украинского лидера Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Он считает, что для начала Киев должен договориться с Вашингтоном. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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