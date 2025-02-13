13 февраля 2025

ГАИ закрыла движение на крупном перекрестке в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение закрыто из-за дорожных работ
Движение закрыто из-за дорожных работ Фото:

Госавтоинспекция перекрыла движение на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных в Челябинске. Весь транспорт пустили в объезд.

«На участке улично-дорожной сети улицы Косарева, на пересечении с улицей Братьев Кашириных, закрыто движение транспорта из-за дорожных работ. Кроме того, в районе перекрестка ограничен проезд по крайней правой полосе улицы Братьев Кашириных по направлению к „Торговому центру“», — сообщили в пресс-службе городского управления Госавтоинспекции.

Рядом с местом проведения работ установлены дорожные знаки, обозначающие пути объезда, установлено ограждение, блокирующее путь на закрытом для движения участке. В ГАИ попросили автолюбителей с понимаем отнестись к ситуации, заранее планировать свой маршрут и искать пути объезда.

Водителям приходится искать альтернативные маршруты
Водителям приходится искать альтернативные маршруты
Фото:
На перекрестке оживленное движение
На перекрестке оживленное движение
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госавтоинспекция перекрыла движение на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных в Челябинске. Весь транспорт пустили в объезд. «На участке улично-дорожной сети улицы Косарева, на пересечении с улицей Братьев Кашириных, закрыто движение транспорта из-за дорожных работ. Кроме того, в районе перекрестка ограничен проезд по крайней правой полосе улицы Братьев Кашириных по направлению к „Торговому центру“», — сообщили в пресс-службе городского управления Госавтоинспекции. Рядом с местом проведения работ установлены дорожные знаки, обозначающие пути объезда, установлено ограждение, блокирующее путь на закрытом для движения участке. В ГАИ попросили автолюбителей с понимаем отнестись к ситуации, заранее планировать свой маршрут и искать пути объезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...