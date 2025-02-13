Госавтоинспекция перекрыла движение на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных в Челябинске. Весь транспорт пустили в объезд.
«На участке улично-дорожной сети улицы Косарева, на пересечении с улицей Братьев Кашириных, закрыто движение транспорта из-за дорожных работ. Кроме того, в районе перекрестка ограничен проезд по крайней правой полосе улицы Братьев Кашириных по направлению к „Торговому центру“», — сообщили в пресс-службе городского управления Госавтоинспекции.
Рядом с местом проведения работ установлены дорожные знаки, обозначающие пути объезда, установлено ограждение, блокирующее путь на закрытом для движения участке. В ГАИ попросили автолюбителей с понимаем отнестись к ситуации, заранее планировать свой маршрут и искать пути объезда.
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