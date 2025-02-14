URA.RU публикует эксклюзивные кадры возвращения Винника в РФ

В Россию вернулся после многолетнего пребывания в американской тюрьме сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник. Кадры с прилетом Винника есть в распоряжении URA.RU.
Видео начинается с приземления самолета с американскими наклейками. После идет кадр, как Винник пьет чай. Винник поделился, что его кормили хорошо в США. На вопрос, чувствует ли он себя исторической личностью, он ответил, что нет. «Всем спасибо! Президенту РФ Владимиру Владимировичу [Путину]! Спасибо всем, кто помог, спасибо большое», — добавил он.
Ранее США освободили Винника. В ночь на 14 февраля самолет ВВС США Gulfstream приземлился в аэропорту Внуково. Американские власти арестовали его за серию финансовых преступлений. В тюрьме он пробыл 7,5 года.
Россия отдала американцам Марка Фогела, который был осужден за контрабанду наркотиков. На видео, которое есть в распоряжении редакции, можно заметить, как Фогель целует американский паспорт. Что известно об осужденном — в материале URA.RU.
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