13 февраля 2025

Автозавод «Урал» загорелся в Челябинской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар удалось ликвидировать в короткий срок (архивное фото)
Пожар удалось ликвидировать в короткий срок (архивное фото) Фото:

На автозаводе «Урал» в Миассе Челябинской области 14 февраля произошел пожар. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. 

«Пожар произошел в подвале одного из цехов предприятия. Самостоятельно эвакуировались 90 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

В помещении одного из цехов загорелось масло, рассказал URA.RU источник на автозаводе «Урал». Рабочие сначала сами пытались потушить огонь, но не смогли. 

Возгорание было ликвидировано в короткий срок, пострадавших нет. На производственный процесс данное происшествие не повлияло, добавили в челябинском ГУ МЧС. Причину возгорания предстоит установить специалистам. 

Пожар на автозаводе «Урал» в Миассе
Пожар на автозаводе «Урал» в Миассе
Фото:

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На автозаводе «Урал» в Миассе Челябинской области 14 февраля произошел пожар. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.  «Пожар произошел в подвале одного из цехов предприятия. Самостоятельно эвакуировались 90 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.  В помещении одного из цехов загорелось масло, рассказал URA.RU источник на автозаводе «Урал». Рабочие сначала сами пытались потушить огонь, но не смогли.  Возгорание было ликвидировано в короткий срок, пострадавших нет. На производственный процесс данное происшествие не повлияло, добавили в челябинском ГУ МЧС. Причину возгорания предстоит установить специалистам. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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