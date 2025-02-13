На автозаводе «Урал» в Миассе Челябинской области 14 февраля произошел пожар. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Пожар произошел в подвале одного из цехов предприятия. Самостоятельно эвакуировались 90 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В помещении одного из цехов загорелось масло, рассказал URA.RU источник на автозаводе «Урал». Рабочие сначала сами пытались потушить огонь, но не смогли.
Возгорание было ликвидировано в короткий срок, пострадавших нет. На производственный процесс данное происшествие не повлияло, добавили в челябинском ГУ МЧС. Причину возгорания предстоит установить специалистам.
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