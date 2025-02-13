Мэрия Екатеринбурга опубликовала схему строительства новой трамвайной ветки от кольца на улице Юлиуса Фучика (микрорайон Ботанический) до ЖК «Новокольцовский» (в районе аэропорта Кольцово). Пройдет линия через Уктус и Птицефабрику. Общественные обсуждения по проекту стартовали 14 февраля. Материалы размещены на сайте мэрии.
«Проектируемая территория расположена в юго-восточной части города Екатеринбурга, на территории Чкаловского и Октябрьского административных районов. На территории планировочных районов: юг центра, Ботанический, Уктус правобережный, Уктус левобережный, поселок Чапаевский, Птицефабрика, Новокольцовский. Протяженность проектной двухпутной (туда и обратно) трамвайной линии — 14,2 километра», — говорится в документе.
Рядом с проектируемым участком, отмечается в материалах, кроме трамвайного разворотного кольца на улице Юлиуса Фучика — Белинского, находится сейчас комплекс станции метро «Ботаническая» (улица Академика Шварца — Крестинского). Также расположены открытые наземные парковки ТЦ «Дирижабль» и МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
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