13 февраля 2025

Стал известен маршрут новой трамвайной ветки в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге начались общественные обсуждения трамвайной ветки до Кольцово
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега в Чкаловском районе. Екатеринбург , общественный транспорт, чкаловский район, трамвай 15
Новая трамвайная ветка свяжет Чкаловский район с Октябрьским Фото:

Мэрия Екатеринбурга опубликовала схему строительства новой трамвайной ветки от кольца на улице Юлиуса Фучика (микрорайон Ботанический) до ЖК «Новокольцовский» (в районе аэропорта Кольцово). Пройдет линия через Уктус и Птицефабрику. Общественные обсуждения по проекту стартовали 14 февраля. Материалы размещены на сайте мэрии.

«Проектируемая территория расположена в юго-восточной части города Екатеринбурга, на территории Чкаловского и Октябрьского административных районов. На территории планировочных районов: юг центра, Ботанический, Уктус правобережный, Уктус левобережный, поселок Чапаевский, Птицефабрика, Новокольцовский. Протяженность проектной двухпутной (туда и обратно) трамвайной линии — 14,2 километра», — говорится в документе.

Рядом с проектируемым участком, отмечается в материалах, кроме трамвайного разворотного кольца на улице Юлиуса Фучика — Белинского, находится сейчас комплекс станции метро «Ботаническая» (улица Академика Шварца — Крестинского). Также расположены открытые наземные парковки ТЦ «Дирижабль» и МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Схема расположения трамвайной ветки до Новокольцовского
Схема расположения трамвайной ветки до Новокольцовского
Фото:
Новая трамвайная ветка свяжет Уктус и Птицефабрику
Новая трамвайная ветка свяжет Уктус и Птицефабрику
Фото:

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Мэрия Екатеринбурга опубликовала схему строительства новой трамвайной ветки от кольца на улице Юлиуса Фучика (микрорайон Ботанический) до ЖК «Новокольцовский» (в районе аэропорта Кольцово). Пройдет линия через Уктус и Птицефабрику. Общественные обсуждения по проекту стартовали 14 февраля. Материалы размещены на сайте мэрии. «Проектируемая территория расположена в юго-восточной части города Екатеринбурга, на территории Чкаловского и Октябрьского административных районов. На территории планировочных районов: юг центра, Ботанический, Уктус правобережный, Уктус левобережный, поселок Чапаевский, Птицефабрика, Новокольцовский. Протяженность проектной двухпутной (туда и обратно) трамвайной линии — 14,2 километра», — говорится в документе. Рядом с проектируемым участком, отмечается в материалах, кроме трамвайного разворотного кольца на улице Юлиуса Фучика — Белинского, находится сейчас комплекс станции метро «Ботаническая» (улица Академика Шварца — Крестинского). Также расположены открытые наземные парковки ТЦ «Дирижабль» и МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
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© Служба новостей «URA.RU»
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