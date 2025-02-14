Жилой комплекс загорелся на северо-западе Москвы. Видео

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Площадь возгорания московского ЖК составляет 40 квадратных метров
Площадь возгорания московского ЖК составляет 40 квадратных метров Фото:

В северо-западной части Москвы начался пожар. Как сообщили в МЧС России, загорелся строящийся жилой комплекс.

«В 1-м Тушинском проезде огонь охватил третий этаж 37-этажного строящегося жилого дома. Предварительно, площадь пожара составляет 40 квадратных метров», — поделились в telegram-канале ведомства. Сейчас на месте работают 11 единиц техники и более 20 спасателей. 

Telegram-канал «Осторожно, Москва» передает, что возгорание началось в ЖК Sky Garden. Очевидцы сообщают о большом столбе дыма и слышимых взрывах.

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В северо-западной части Москвы начался пожар. Как сообщили в МЧС России, загорелся строящийся жилой комплекс. «В 1-м Тушинском проезде огонь охватил третий этаж 37-этажного строящегося жилого дома. Предварительно, площадь пожара составляет 40 квадратных метров», — поделились в telegram-канале ведомства. Сейчас на месте работают 11 единиц техники и более 20 спасателей.  Telegram-канал «Осторожно, Москва» передает, что возгорание началось в ЖК Sky Garden. Очевидцы сообщают о большом столбе дыма и слышимых взрывах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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