В северо-западной части Москвы начался пожар. Как сообщили в МЧС России, загорелся строящийся жилой комплекс.
«В 1-м Тушинском проезде огонь охватил третий этаж 37-этажного строящегося жилого дома. Предварительно, площадь пожара составляет 40 квадратных метров», — поделились в telegram-канале ведомства. Сейчас на месте работают 11 единиц техники и более 20 спасателей.
Telegram-канал «Осторожно, Москва» передает, что возгорание началось в ЖК Sky Garden. Очевидцы сообщают о большом столбе дыма и слышимых взрывах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.